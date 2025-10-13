Лукашенко знову лякає Зеленського «втратою України»

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вкотре озвучив чергову пропагандистську тезу, заявивши, що Україна може «зникнути» як незалежна держава, якщо її керівництво не погодиться на переговори з кремлем.

В інтерв’ю російському пропагандисту Дмитру Зарубіну він порадив шостому президенту України Володимиру Зеленському «сісти і домовитися» про мир.

📢 «Щастя йому на територію України ніхто не принесе, крім слов’янських держав. Тому треба сісти і домовитися», — сказав Лукашенко.

☝️ За його словами, західні сусіди України нібито готові «відтяпати» частину українських територій, а сам Зеленський перебуває під «надпотужним тиском».

📢 «Там заміс дуже серйозний», — додав він, натякаючи на Польщу та інші країни ЄС.

Диктатор також переклав провину за затягування війни на українську сторону, заявивши, що «проблема у врегулюванні ситуації навколо України багато в чому полягає в самому Зеленському».

📢 «Ми отримуємо масу інформації, що тут справа не в США, які дуже хочуть просування, не в росії, яка готова до руху, і не в європейських лідерах», — сказав Лукашенко, додавши, що «росія, як би там не було, просувається на фронті».

📌 Наприкінці вересня Лукашенко вже висловлював подібні погрози. Тоді він лякав, що Україна «втратить усе», якщо Зеленський не погодиться на російські умови миру. Тоді ж білоруський диктатор публічно висловив бажання «поговорити з Зеленським».

У відповідь шостий президент України під час онлайн-виступу на Варшавському безпековому форумі відреагував різко. Він зазначив, що Лукашенко «живе у своєму світі, в якому інколи з’являється путін». Також вони «дві старі людини, які про щось своє говорять».