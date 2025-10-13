Понеділок, 13 Жовтня, 2025
Лукашенко знову лякає Зеленського «втратою України»

Денис Молотов
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вкотре озвучив чергову пропагандистську тезу, заявивши, що Україна може «зникнути» як незалежна держава, якщо її керівництво не погодиться на переговори з кремлем.

В інтерв’ю російському пропагандисту Дмитру Зарубіну він порадив шостому президенту України Володимиру Зеленському «сісти і домовитися» про мир.

📢 «Щастя йому на територію України ніхто не принесе, крім слов’янських держав. Тому треба сісти і домовитися», — сказав Лукашенко.

☝️ За його словами, західні сусіди України нібито готові «відтяпати» частину українських територій, а сам Зеленський перебуває під «надпотужним тиском».

📢 «Там заміс дуже серйозний», — додав він, натякаючи на Польщу та інші країни ЄС.

Диктатор також переклав провину за затягування війни на українську сторону, заявивши, що «проблема у врегулюванні ситуації навколо України багато в чому полягає в самому Зеленському».

📢 «Ми отримуємо масу інформації, що тут справа не в США, які дуже хочуть просування, не в росії, яка готова до руху, і не в європейських лідерах», — сказав Лукашенко, додавши, що «росія, як би там не було, просувається на фронті».

📌 Наприкінці вересня Лукашенко вже висловлював подібні погрози. Тоді він лякав, що Україна «втратить усе», якщо Зеленський не погодиться на російські умови миру. Тоді ж білоруський диктатор публічно висловив бажання «поговорити з Зеленським».

У відповідь шостий президент України під час онлайн-виступу на Варшавському безпековому форумі відреагував різко. Він зазначив, що Лукашенко «живе у своєму світі, в якому інколи з’являється путін». Також вони «дві старі людини, які про щось своє говорять».

