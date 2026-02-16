Розвідка попередила про підготовку росією масштабної атаки

Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала дані про підготовку росією чергового масованого удару по території України. Про це шостий глава держави повідомив у Telegram 16 лютого за підсумками селекторної наради.

Реакція на дипломатичні зустрічі

За словами президента, навіть напередодні міжнародних та консультацій зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія продовжує готувати атаки.

📢 «Навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно – як росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів», – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що завершення війни можливе лише за умови достатнього міжнародного тиску на рф та надання Україні чітких гарантій безпеки.

📢 «Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну», – йдеться в повідомленні.

Доручення щодо посилення захисту

Президент доручив: командувачу Повітряних сил Анатолію Кривоножку, міністру оборони Михайлу Федорову, керівнику Укренерго Віталію Зайченку підготувати додаткові заходи захисту з урахуванням розвідувальної інформації.

Окремо під час наради розглянули ситуацію у Харкові та області, Запоріжжі, Полтавській області, Сумській області, Кропивницькому та Кіровоградській області, Києві та Київській області, а також у Тернополі.

Енергетичний «Рамштайн» і ППО

Президент повідомив про підготовку зустрічей у форматі енергетичного «Рамштайну», які відбудуться у Франції. Участь у них візьмуть представники країн G7, держав Північної Європи та Балтії, а також міністри зі США, Канади та ЄС.

За словами Зеленського, серед пріоритетів – прискорення постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Також «визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться».

📢 «Цими днями на полях конференції в Мюнхені ми говорили з частиною партнерів саме про енергетику, і протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості. Працюємо й для прискорення постачання ракет для ППО – це незмінний пріоритет. Завдання всіх відповідних інституцій нашої держави – прискорювати партнерів із ППО», – резюмував шостий президент України.

Попередні атаки

У ніч проти 16 лютого російські війська випустили по Україні шість ракет і 62 ударні дрони. Більшість цілей було знищено або подавлено силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Раніше повідомлялося про атаку дрона по приватному будинку в Запоріжжі, внаслідок чого поранення отримали троє людей.

Також стало відомо, що окупаційні російські війська здійснили атаку безпілотниками по цивільній залізничній інфраструктурі в Одеській області.

Ситуація залишається напруженою, а сили оборони готуються до можливого посилення повітряних атак.