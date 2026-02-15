рф атакувала залізничну інфраструктуру Одещини

Окупаційні російські війська здійснили атаку безпілотниками по цивільній залізничній інфраструктурі в Одеській області. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України у своєму Телеграм-каналі.

🔥 Пожежа та розлив нафтопродуктів

Унаслідок удару було пошкоджено будівлі на території локомотивного депо. Після влучання виникла масштабна пожежа — загорівся вагон-цистерна з паливом. Через повторну атаку відбувся розлив і займання нафтопродуктів.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зазначили, що рятувальники працювали в надскладних умовах, ліквідовуючи наслідки влучань та масштабні осередки займання.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати. Усі профільні служби оперативно відреагували на ситуацію.

📢 «Рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки влучань і масштабні пожежі у надскладних умовах. Пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури, під час повторної атаки загорілася цистерна з паливом — стався розлив та загоряння нафтопродуктів», – йдеться в офіційному повідомленні рятувальників.

🚆 Працівники перебували в укриттях

За інформацією офіційних джерел, залізничники під час атаки перебували в укриттях. Завдяки дотриманню заходів безпеки обійшлося без постраждалих.

Водночас повідомляється, що ворог систематично завдає ударів і по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області. За попередніми даними, там також без жертв, а пошкодження не вплинули на рух поїздів.

📍 Інші наслідки нічної атаки

Нагадаємо, основною ціллю нічної атаки була саме Одеська область. Окрім цього, у Запоріжжі дрон типу «Шахед» влучив у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки поранення отримали троє людей.

Сили протиповітряної оборони та екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ударів.

👉 Також нагадаємо, що у Конотопському районі Сумської області російські війська здійснили атаку безпілотником по об’єктах залізничної інфраструктури.