Неділя, 5 Жовтня, 2025
російський дрон вдарив по човну з рибалками на Сумщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Унаслідок удару БпЛА по човну з рибалками в Шосткинському районі Сумщини загинув 63-річний чоловік, а його 65-річний товариш дістав поранення. Про це в суботу, 4 жовтня, повідомила прокуратура Сумщини.

📢 «За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:20 год у Середино-Будській громаді ворог атакував на озері безпілотником човен із рибалками. Унаслідок атаки окупантів 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення», — повідомили у прокуратурі Сумщини.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

☝️ Нагадаємо, цього ж дня російські війська завдали кількох ударів дронами по об’єктах у Шостці. Один із них припав на залізничний вокзал і пасажирський поїзд «Шостка – Київ», унаслідок чого постраждало 30 людей.

Згодом стало відомо, що був і другий удар — по приміському потягу «Терещенська – Новгород-Сіверський». Спершу повідомлялося про сімох (за іншими даними — вісьмох) постраждалих, але рятувальники пізніше виявили тіло загиблого.

