Перше засідання Луганського регіонального молодіжного конгресу: молодь долучається до формування держполітики

У Києві офіційно відбулося перше засідання Луганського регіонального молодіжного конгресу, який покликаний стати дієвою платформою для активної участі нового покоління у формуванні державних політик. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у п’ятницю, 26 червня.

До складу цього новоствореного консультативно-дорадчого органу увійшли молоді люди віком від 16 до 24 років, причому кожна громада області представлена одним делегатом.

Перше установче засідання нової молодіжної структури провів особисто очільник Луганської області Олексій Харченко. Звертаючись до присутніх делегатів, він висловив переконання, що створений орган продемонструє високу ефективність у найближчому майбутньому.

📢 «Упевнений, що Конгрес стане ефективним майданчиком для реалізації нових ідей, підтримки молодіжних проєктів, розвитку лідерства та формування майбутньої управлінської еліти нашої області. Відтепер саме ви є голосом молоді Луганщини. Від вашої активності, відповідальності та небайдужості залежатиме ефективність роботи цього органу», — наголосив Олексій Харченко.

Обрання керівництва та представників

Під час засідання члени Луганського регіонального молодіжного конгресу шляхом голосування більшістю голосів обрали керівний склад. Головою нової молодіжної платформи стала Каріна Ігнатуша. Окрім цього, учасники визначили 10 делегатів, які представлятимуть інтереси Луганщини та братимуть участь у заходах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

До цього представницького списку увійшли молоді лідери від різних територіальних громад: Каріна Ігнатуша від Лисичанської МТГ, Дар’я Безкобильна від Біловодської СТГ, Кирило Мельник від Кремінської МТГ, Мирослав Малеванець від Сіверськодонецька МТГ, Лілія Мулявчик від Гірської МТГ, Єлизавета Сімонова від Старобільської МТГ, Микола Петренко від Шульгинської СТГ, Вікторія Колбіна від Щастинської МТГ, Ангеліна Григоренко від Сватівської МТГ, а також Аліна Цикунцова, яка представляє Рубіжанську МТГ.

Обраних делегатів наділили важливими представницькими функціями для безпосередньої участі у процесах формування державних рішень та плідної спільної роботи з місцевою владою задля відновлення та всебічного розвитку громад рідного регіону.

Підтримка з боку Офісу Президента України

До молодіжних лідерів у режимі онлайн звернувся із вітальним словом заступник Керівника Офісу Президента України Віктор Микита. Посадовець підкреслив важливість та стратегічне значення залучення молодих людей до державного управління в нинішніх умовах. Він зазначив, що рішення президента України В.О. Зеленського про утворення спеціальних палат регіональних молодіжних конгресів є важливою, вчасною та необхідною відповіддю на ті складні виклики, з якими наразі зіткнулася наша країна у різних сферах життєдіяльності.

З розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації 24.06.2026 № 250 «Про утворення Луганського обласного молодіжного конгресу» можна ознайомитись за 👉 цим та 👉 цим посиланнями.

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📌 Також нагадаємо, що у Києві відбувся регіональний форум під назвою «Від збитків до компенсації: дієві інструменти для релокованих та постраждалих підприємств».