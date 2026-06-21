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Кір Стармер ймовірно оголосить про свою відставку

Денис Молотов
Денис Молотов
Кір Стармер ймовірно оголосить про свою відставку
Фото з відкритих джерел / Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ймовірно оголосить про свою відставку у понеділок, 22 червня. Про це із посиланням на власні поінформовані джерела повідомило авторитетне британське видання The Observer.

У Сполученому Королівстві назріває масштабна зміна урядового курсу. Внутрішньопартійні суперечності всередині правлячої політичної сили досягли своєї критичної межі, що змушує лідера країни йти на радикальні кроки.

За детальною інформацією видання, Стармер дійшов остаточного висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим. Головною причиною називають те, що він більше не має належної підтримки у власній партії.

Графік відходу та обговорення рішення

Попри складність ситуації, очільник уряду прагне зберегти політичну стабільність у країні. Процедура зміни лідера відбуватиметься за чітко визначеним та контрольованим планом.

Водночас очікується, що Стармер не створить раптовий вакуум влади, а офіційно оголосить графік свого поступового відходу. Такого висновку він дійшов після низки тривалих розмов з міністрами уряду, радниками, фінансовими донорами та впливовими лідерами профспілок.

У публікації зазначається, що під час цих вихідних прем’єр-міністр детально обговорює це складне питання зі своєю дружиною в офіційній заміській резиденції Чекерс, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Однак високопоставлені представники Лейбористської партії очікують, що чітка заява щодо його майбутнього пролунає вже у понеділок.

Звинувачення уряду та попередня позиція прем’єра

Критика на адресу чинного голови кабінету міністрів лунала з боку ключових відомств. Питання фінансування сектору безпеки стало однією з головних точок розколу в урядовій команді.

Нагадаємо, глава Міноборони Джон Гілі раніше публічно звинуватив Стармера і його уряд у нездатності забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці. Цей фактор серйозно підірвав позиції прем’єра.

Водночас ще зовсім нещодавно сам Стармер твердо заявляв, що взагалі не планує залишати свою посаду та не вважає доцільним проводити нову виснажливу боротьбу за лідерство в партії.

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив, що Збройні сили країни перехопили нафтовий танкер, який намагався пройти через Ла-Манш, назвавши це ударом по «тіньовому флоту» росії.

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