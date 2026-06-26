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росіяни атакували інфраструктуру Одещини: місто Вилкове без світла

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни атакували інфраструктуру Одещини: місто Вилкове без світла
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У ніч на 26 червня російські воєнні злочинці здійснили черговий цинічний напад на енергетичну та цивільну інфраструктуру Вилківської міської територіальної громади, що на Одещині. Про це офіційно повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація (РДА) у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок ворожого удару на території об’єктів інфраструктури спалахнула пожежа. Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно виїхали на виклик та розпочали ліквідацію наслідків обстрілу. За попередньою інформацією, в результаті цієї атаки постраждала одна людина, якій на місці події було надано всю необхідну медичну допомогу.

Ситуація з електропостачанням у регіоні

Пошкодження енергетичних об’єктів призвело до того, що без електропостачання опинилося місто Вилкове та частина населених пунктів громади. Станом на ранок фахівці частково стабілізували ситуацію.

📢 «Наразі без електропостачання залишається місто Вилкове. Електропостачання в усіх інших населених пунктах Вилківської громади відновлено. Енергетики працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання у Вилковому до ранку», — зазначено в офіційному повідомленні адміністрації.

Хронологія атак ворога на Одещину

російські воєнні злочинці не припиняють спроб дестабілізувати життя в регіоні. Нагадаємо, що пізно ввечері 21 червня ворог завдав удару по сільськогосподарському підприємству в Одеському районі, що спричинило значну пожежу.

Крім того, раніше повідомлялося про зухвалу атаку ворожих дронів на два цивільні судна, які перебували в акваторії Чорного моря та здійснювали рух у межах Українського морського коридору. На жаль, той напад мав трагічні наслідки: один моряк загинув, ще п’ятеро членів екіпажу дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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