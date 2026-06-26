Рада ЄС продовжила економічні санкції проти росії на рік

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти росії ще на один рік, встановивши новий термін їхньої дії до 31 липня 2027 року. Ці обмеження застосовуються у відповідь на агресивні дії, які дестабілізують ситуацію в Україні. Про це офіційно повідомила пресслужба Ради ЄС у четвер, 25 червня.

📢 «Це рішення було прийнято після засідання Європейської Ради 18-19 червня, на якому лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти росії на дванадцять місяців», — йдеться в оприлюдненому повідомленні.

Сфери дії санкційних обмежень

Економічні заходи, вперше запроваджені ще у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію росії проти України.

Нинішні обмеження охоплюють ключові сектори російської економіки, зокрема:

торгівлю, фінансовий сектор та енергетику;

технології подвійного використання;

заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів до країн ЄС;

заборону на операції для низки фінансових установ та постачальників криптопослуг, як у самій росії, так і в третіх державах;

призупинення діяльності з мовлення та анулювання ліцензій для кількох дезінформаційних ресурсів, які підтримуються кремлем.

Також у Раді ЄС нагадали, що запроваджені спеціальні механізми дозволяють Євросоюзу ефективно протидіяти спробам обходу санкцій з боку агресора.

📢 «Існуючі заходи охоплюють ключові сектори, включаючи торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного використання. Вони також включають заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії до ЄС, заборону на операції для кількох фінансових установ та постачальників криптопослуг у росії та третіх державах, а також призупинення діяльності з мовлення та ліцензій у Європейському Союзі кількох дезінформаційних джерел, що підтримуються кремлем. Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій», – нагадали в Раді ЄС.

Європейська сторона підтвердила готовність зберігати чинні заходи та за потреби вживати додаткових санкцій, допоки росія продовжуватиме порушувати основоположні норми міжнародного права. Зокрема, заборону на застосування сили.

Ухвалення рішення

Варто зазначити, що 19 червня лідери ЄС під час засідання Євроради вперше ухвалили рішення про подовження секторальних санкцій проти рф на 12 місяців, замість традиційного шестимісячного терміну.

Нагадаємо також, що Єврокомісія раніше запропонувала 21 пакет санкцій, який мав охопити енергетику, фінансовий сектор, криптоторгівлю та вперше — риболовецький сектор. Однак цей пакет зустрів опір, зокрема з боку Болгарії, яка заявила про намір блокувати ініціативу, якщо її положення не будуть переглянуті у поточному вигляді.