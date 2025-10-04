Субота, 4 Жовтня, 2025
російський удар по поїздах у Шостці: відомо про жертву

російські агресори вдарили по двох поїздах на вокзалі у місті Шостка в Сумській області, повідомила Укрзалізниця в суботу, 4 жовтня. За інформацією ДСНС, одна людина загинула внаслідок удару БпЛА типу «Shahed» по залізничному вокзалу в Шостці.

Перед цим надходили дані про сімох (за іншими джерелами — вісьмох) постраждалих, серед яких були троє дітей.

📢 «Вражено два потяги: приміський Терещенська – Новгород-Сіверський та Шостка – Київ. Другий удар по електровозу припав на момент, коли вже тривала евакуація», – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

У компанії наголосили, що ця атака спрямована на зупинку транспортного сполучення з прифронтовими громадами Сумської області.

📢 «Нашій постраждалій співробітниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях», – додали в УЗ.

Прокуратура Сумщини повідомила, що наразі відомо про госпіталізацію щонайменше восьми людей. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 КК України.

Крім того, стало відомо, що через російський удар по вокзалу у Шостці 4 та 5 жовтня було скасовано низку приміських поїздів.

☝️ Раніше повідомлялося, що дрони атакували залізничний вокзал у Шостці та пасажирський потяг Шостка – Київ. Тоді надходила інформація про 30 постраждалих. Згодом уточнили, що ударів було два: перший — по поїзду Шостка – Київ, другий — по приміському складу Терещенська – Новгород-Сіверський.

