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На росії буде палати: Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу

Денис Молотов
Денис Молотов
На росій буде палати: Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу
ФОто ілюстративне / попередня успішна атака на москву / московський НПЗ у вогні - 18.06.2026

Шостий президент України В.О. Зеленський затвердив для Служби безпеки України спеціальну 40-денну операцію впливу на державу-агресора, мета якої — спонукати керівництво рф до якнайшвидшого закінчення війни. Про це глава держави повідомив у своєму офіційному Facebook-акаунті у четвер, 25 червня.

📢 «Доповідь генерал-майора Євгенія Хмари по нашому плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності та результатах Служби безпеки України, а саме Центру спецоперацій Альфа на фронті. Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни», — розповів президент за підсумками наради.

Результати роботи СБУ на фронті

Під час обговорення В.О. Зеленський окремо відзначив, що Служба безпеки України вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту українських позицій на фронті. Цього вдалося досягти, зокрема, завдяки ефективному застосуванню дронів різних типів, які дозволяють завдавати високоточних ударів по ворогу.

Глава держави підкреслив, що Центр спеціальних операцій «Альфа» наразі є лідером за результатами ураження особового складу та військової техніки сил окупанта, що суттєво послаблює наступальний потенціал ворожих підрозділів.

Стратегічний тиск на москву

Оприлюднене рішення президента є частиною ширшої стратегії тиску на державу-агресора. Нагадаємо, що напередодні В.О. Зеленський наголосив на тому, що всі дії України, включно з операціями на території тимчасово окупованого Криму, є чітко прорахованими. Він запевнив, що офіційний Київ оперативно забезпечує всі необхідні умови, за яких москва буде змушена піти на конструктивні переговори та обрати шлях до миру.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що, за відомостями української розвідки, Білорусь готується до можливого розширення агресії проти України.

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