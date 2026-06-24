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Політика Героїв та підтримка ЗСУ: представники Луганщини на засіданні Конгресу

Денис Молотов
Денис Молотов
Політика Героїв та підтримка ЗСУ: представники Луганщини на засіданні Конгресу
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Перший заступник голови облдержадміністрації Іван Бочко взяв участь у засіданні профільної комісії «Політика Героїв та підтримка ЗСУ» Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Під час зустрічі обговорювалися стратегічні питання державного рівня, спрямовані на забезпечення системного вшанування пам’яті захисників та ефективну підтримку збройних сил.

Головувала на засіданні комісії заступник керівника Офісу Президента України Ірина Верещук. Основним фокусом порядку денного стала реалізація єдиного державного підходу до вшанування тих, хто віддав життя за незалежність країни.

У своєму виступі пані Верещук нагадала про важливість реалізації комплексу заходів для вшанування пам’яті під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії рф проти України о 9:00 на об’єктах транспортної інфраструктури, підприємствах та установах.

Національний пантеон та меморіальний комплекс

Ключовим блоком зустрічі стала доповідь Олександра Алфьорова, голови Українського інституту національної пам’яті. Він представив результати громадського обговорення стосовно спорудження Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності. А також відзвітував про стан реалізації Плану заходів з будівництва Українського національного пантеону.

За словами Алфьорова, на сьогодні вже погоджено фундаментальний проєкт Національного меморіального комплексу. Цей об’єкт складатиметься з трьох ключових локацій: сучасного музею, релігійно-культової споруди та відкритого громадського простору для відвідувачів.

Регіональні доручення та дотримання законодавства

Підсумовуючи зустріч, Іван Бочко, у свою чергу, зауважив на необхідності суворого додержання вимог чинного законодавства у питанні вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України.

Перший заступник голови облдержадміністрації надав відповідні доручення щодо активізації впровадження регіонального проєкту із вшанування пам’яті всіх загиблих через збройну агресію рф. Обласна влада продовжує тримати на особливому контролі реалізацію політики Героїв на всіх рівнях.

👉 Також нагадаємо, що ветерани з Луганщини можуть безкоштовно відпочити на Закарпатті, у Литві та Австрії. Але, наразі фактично «немає бажаючих» скористатися цими пропозиціями.

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