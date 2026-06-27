Вдруге за місяць уражено станцію, що забезпечує пальним москву

Служба безпеки вдруге за червень поточного року завдала успішного вогневого ураження по російській нафтоперекачувальній станції «Второво», яка відіграє критичну роль у забезпеченні паливом столиці країни-агресора. Про це офіційно повідомила пресслужба СБУ в суботу, 27 червня.

📢 «Виконуючи поставлені президентом Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на рф, воїни Альфи СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції Второво у володимирській області рф», — зазначається в оприлюдненій заяві української спецслужби.

За попередньою інформацією з місця події, далекобійні ударні безпілотні літальні апарати СБУ влучили безпосередньо в технічні будівлі стратегічного об’єкта, після чого там розпочалася сильна пожежа та вторинна детонація.

Стратегічне значення ураженого об’єкта

Нафтоперекачувальна станція «Второво» входить до складу структури «транснефть-верхняя волга» і вважається одним із найважливіших логістичних хабів ворога для перекачування світлих нафтопродуктів як до експортних терміналів, так і для внутрішніх потреб російського ринку.

Через потужності цієї станції здійснюється безперервне транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Звідти енергоресурси розподіляються на великі нафтобази навколо москви. Окрім забезпечення столичного регіону агресора, об’єкт відіграє ключову роль у постачанні російських нафтопродуктів на зовнішні ринки через порти Балтійського моря.

Значення спеціальних заходів впливу СБУ

Цей успішний наліт став продовженням системного тиску на паливну інфраструктуру ворога. Нагадаємо, що попередня масштабна атака безпілотників Служби безпеки України на вказану російську нафтоперекачувальну станцію відбулася зовсім нещодавно — 10 червня.

Як повідомлялося раніше, шостий президент України В.О. Зеленський офіційно затвердив для СБУ план спеціальної 40-денної операції впливу на росію. Головною метою цієї комплексної програми є завдання максимальних економічних та логістичних збитків ворогу задля спонукання військово-політичного керівництва у москві до завершення війни та виведення військ з українських територій.