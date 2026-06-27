ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Вдруге за місяць уражено станцію, що забезпечує пальним москву

Денис Молотов
Денис Молотов
Вдруге за місяць уражено станцію, що забезпечує пальним москву
Фото ілюстративне: успішне ураження НПС "второво" на росії / дим, що здіймається над НПС «второво». 24.05.2026. Джерело: Supernova+.

Служба безпеки вдруге за червень поточного року завдала успішного вогневого ураження по російській нафтоперекачувальній станції «Второво», яка відіграє критичну роль у забезпеченні паливом столиці країни-агресора. Про це офіційно повідомила пресслужба СБУ в суботу, 27 червня.

📢 «Виконуючи поставлені президентом Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на рф, воїни Альфи СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції Второво у володимирській області рф», — зазначається в оприлюдненій заяві української спецслужби.

За попередньою інформацією з місця події, далекобійні ударні безпілотні літальні апарати СБУ влучили безпосередньо в технічні будівлі стратегічного об’єкта, після чого там розпочалася сильна пожежа та вторинна детонація.

Вдруге за місяць уражено станцію, що забезпечує пальним москву 01
Супутникове фото ураженої 24.05.2026 НПС “второво”. Фото Dnipro OSINT
Стратегічне значення ураженого об’єкта

Нафтоперекачувальна станція «Второво» входить до складу структури «транснефть-верхняя волга» і вважається одним із найважливіших логістичних хабів ворога для перекачування світлих нафтопродуктів як до експортних терміналів, так і для внутрішніх потреб російського ринку.

Через потужності цієї станції здійснюється безперервне транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Звідти енергоресурси розподіляються на великі нафтобази навколо москви. Окрім забезпечення столичного регіону агресора, об’єкт відіграє ключову роль у постачанні російських нафтопродуктів на зовнішні ринки через порти Балтійського моря.

Вдруге за місяць уражено станцію, що забезпечує пальним москву 02
Схема трубопроводів «Мостранснефтепродукту».
Значення спеціальних заходів впливу СБУ

Цей успішний наліт став продовженням системного тиску на паливну інфраструктуру ворога. Нагадаємо, що попередня масштабна атака безпілотників Служби безпеки України на вказану російську нафтоперекачувальну станцію відбулася зовсім нещодавно — 10 червня.

Як повідомлялося раніше, шостий президент України В.О. Зеленський офіційно затвердив для СБУ план спеціальної 40-денної операції впливу на росію. Головною метою цієї комплексної програми є завдання максимальних економічних та логістичних збитків ворогу задля спонукання військово-політичного керівництва у москві до завершення війни та виведення військ з українських територій.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Заступник постпреда США при ООН: час не на боці росії

ВАЖЛИВО

П’ятий президент України Петро Порошенко також повернув орден Польщі

ВАЖЛИВО

Окупанти оголосили «надзвичайну ситуацію» у Криму та Севастополі

ВАЖЛИВО

За добу на фронті сталось 221 бойове зіткнення, ворог скинув 261 авіабомбу – Генштаб

ВІЙНА

Повідомлено про підозру чотирьом зрадникам на Луганщині

КРИМІНАЛ

Фінляндія додатково виділила 40 млн євро на ініціативу PURL

ВАЖЛИВО

Ракетний удар по Кривому Рогу: багато загиблих та поранених

ВАЖЛИВО

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по центру космічного зв’язку рф

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 246 атак, найінтенсивніші бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

76-й обмін полоненими: додому повернулися 160 українських Захисників

ВАЖЛИВО

Армія США розглядає можливість випробувань, що імітують реалістичні умови полів битв в Україні, на полігонах – ЗМІ

ПОДІЇ

Атаковано поштовий термінал та повторний удар по ДСНС Харківщини

ВІЙНА

СБС за ніч уразили 38 цілей в Криму, серед яких ТЕС, РЛС та нафтобаза – “Мадяр”

ПОДІЇ

Джей Ді Венс до Ірану: на насильство буде відповідь насильством

ПОЛІТИКА

рф отримала по куполу: ліквідовано новітній комплекс РЕБ у Керчі

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип