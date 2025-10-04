росія вдарила по потягу Шостка–Київ: десятки постраждалих

російські агресори вдарили по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та по пасажирському потягу сполученням Шостка-Київ. Внаслідок атаки постраждали люди. Про це у суботу, 4 жовтня, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

📢 «росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ», – йдеться в повідомленні ОВА.

На місці працюють рятувальні підрозділи, медики та екстрені служби. Для координації дій створено оперативний штаб. За словами т.в.о. голови Шосткинської районної військової адміністрації Оксани Тарасюк, близько 30 людей отримали поранення. Потерпілих госпіталізували до лікарні, де їм надають допомогу.

На чергову російську атаку вже відреагував шостий президент України Володимир Зеленський. Він повідомив у Фейсбук, що удар по вокзалу в Шостці був завданий дроном.

📢 «Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири. росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії», – наголосив глава держави.

☝️ Цей удар став продовженням серії атак на транспортну інфраструктуру. Лише кількома днями раніше, у ніч проти 2 жовтня, росіяни били по залізничних об’єктах Одеси, Київщини та північних регіонів. Тоді потяги зупинялися на безпечній відстані від зон ураження, а після ліквідації наслідків усі продовжили рух. Енергетичні об’єкти та контактна мережа були оперативно відновлені.

Атака на вокзал у Шостці вкотре підтверджує, що росія свідомо обирає цивільну інфраструктуру як мішень. Укрзалізниця, яка щодня перевозить тисячі пасажирів, знову опинилася під загрозою, а удари по вокзалах і потягах стають частиною цілеспрямованої тактики терору проти мирних українців.

👉 Також було повідомлено, що в ніч на 3 жовтня росія завдала комбінованого удару по Україні, проте лише половину ракет вдалося збити.