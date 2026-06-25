На відновлення Луганщини потрібно $33 млрд: підсумки форуму з компенсації збитків бізнесу

У Києві відбувся регіональний форум під назвою «Від збитків до компенсації: дієві інструменти для релокованих та постраждалих підприємств». Захід, проведений у межах проєкту «Діалог бізнесу та влади», об’єднав понад 150 учасників, серед яких були підприємці, представники бізнес-асоціацій, громадських організацій, а також посадовці ГУ ДПС у Луганській області та обласної прокуратури.

Головною метою зустрічі стало опрацювання механізмів відшкодування збитків, які були завдані повномасштабною війною, та обговорення реальних можливостей для отримання компенсацій у майбутньому.

Серед спікерів дискусійних панелей були присутні голова Київського офісу Реєстру збитків для України Ганна Христова, суддя Великої Палати Верховного Суду України Ольга Ступак, представники Міністерства юстиції України та фахівці Міжнародної американської організації Project Expedite Justice.

Оцінка масштабів руйнувань та роль Міжнародного реєстру

Голова Луганської обласної державної адміністрації — начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко під час свого виступу озвучив офіційні дані щодо потреб регіону. Він зазначив, що потреби у відновленні Луганської області сьогодні оцінюються у 32,9 млрд дол. США. Ця цифра становить 5,6 % від загальної потреби по всій Україні та є шостим показником серед усіх українських регіонів. Обсяг завданої шкоди по області оцінено у 15,5 млрд дол. США, що відповідає четвертому місцю серед регіонів держави, при цьому прямі збитки становлять 14,8 млрд дол. США.

📢 «Потреби у відновленні Луганської області оцінюються у 32,9 млрд дол. США, що становить 5,6 % від загальної потреби по країні та є шостим показником серед регіонів України. Обсяг завданої шкоди по області оцінено у 15,5 млрд дол. США (четверте місце серед регіонів України), а прямі збитки становлять 14,8 млрд дол. США», – зазначив голова Луганської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

Олексій Харченко наголосив, що Міжнародний реєстр збитків на сьогодні є чи не єдиною реальною можливістю для бізнесу Луганщини офіційно заявити про свої втрати. Внесення інформації до цього Реєстру є першим і необхідним кроком для того, щоб після запуску міжнародного компенсаційного механізму підприємства могли розраховувати на справедливе відшкодування.

Законодавчі ініціативи та міжнародні механізми

До присутніх звернувся народний депутат України Руслан Горбенко. Він повідомив про ініціативу Верховної Ради України щодо створення спеціальної компенсаційної комісії. Вона аналізуватиме обґрунтованість заяв, які подаються бізнесом до Міжнародного реєстру збитків. Депутат наголосив на важливості формування належних правових умов для того, щоб бізнес мав змогу повернутися на деокуповані території.

Про роботу Міжнародного компенсаційного механізму доповів представник Управління відшкодування збитків, завданих збройною агресією Міністерства юстиції України, Арсентій Головченко. Він зауважив, що наразі не існує єдиного інструменту, який дозволив би відшкодувати усі види збитків України: від матеріальних до екологічних. Тому створюється унікальний компенсаційний механізм, основою якого є резолюція ООН від 18 грудня 2025 року.

📢 «Наразі не існує інструменту, який дозволив би відшкодувати усі збитки України: від матеріальних до екологічних. Тому створюється унікальний компенсаційний механізм, основою якого є резолюція ООН від 18 грудня 2025 року», – зазначив він.

У Міжнародному реєстрі збитків вже відкрито 21 категорію заяв, серед яких перші три призначені для юридичних осіб. Також здійснюється формування правових засад використання заморожених активів рф для фінансування цих компенсацій.

Практичні поради для бізнесу та судова практика

Ганна Христова, голова Київського офісу Реєстру збитків для України, представила можливості подання заяв. Наразі відкриті категорії «В» (для державних органів) та «С» (збитки бізнесу). Вже подано понад 40 000 заяв. Ключовими умовами є доведення права власності, факту події та наявність прямого зв’язку з повномасштабною агресією росії проти України. Очікується, що найближчим часом відкриється категорія щодо втрати активів на тимчасово окупованих територіях.

Ольга Ступак, суддя Великої Палати Верховного Суду України, підсумувала практику розгляду спорів щодо відшкодування збитків. Вона зауважила, що рішення судів є вагомим доказом для Міжнародного реєстру збитків. На сьогодні вже 150 підприємств України довели свої збитки в судовому порядку. Позивачі до країни-агресора звільнені від сплати судового збору.

На завершення форуму, за значний особистий внесок у відстоювання інтересів суб’єктів підприємництва, співпрацю щодо вдосконалення податкового законодавства та з нагоди професійного свята – Дня податківця України (відзначатиметься 2 липня) – Почесною грамотою облдержадміністрації нагороджено в.о. начальника Головного управління ДПС у Луганській області Людмилу Хворостян.

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👉 Також нагадаємо, що перший заступник голови облдержадміністрації Іван Бочко взяв участь у засіданні профільної комісії «Політика Героїв та підтримка ЗСУ» Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.