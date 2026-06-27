Втрачений винищувач МіГ-29 на Полтавщині: пілот успішно катапультувався

Уночі 27 червня під час виконання бойового завдання у Полтавській області був втрачений винищувач МіГ-29. Про це офіційно повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

📢 «Повідомляємо, що уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги», — зазначається в оприлюдненій заяві військового відомства.

Наразі спеціальна комісія встановлює всі причини та технічні обставини авіаційного інциденту, додали у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. Загрози для життя військового льотчика немає, він перебуває під наглядом кваліфікованих лікарів.

Попередні авіаційні інциденти

Варто нагадати, що це не перша втрата української бойової авіації протягом поточного місяця. Раніше, 16 червня, у Хмельницькій області під час виконання польоту розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М. Літак належав до складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. На превеликий жаль, у результаті тієї авіакатастрофи обидва члени екіпажу бойової машини загинули.