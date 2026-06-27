ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Втрачений винищувач МіГ-29 на Полтавщині: пілот успішно катапультувався

Денис Молотов
Денис Молотов
Втрачений винищувач МіГ-29 на Полтавщині: пілот успішно катапультувався
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Уночі 27 червня під час виконання бойового завдання у Полтавській області був втрачений винищувач МіГ-29. Про це офіційно повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

📢 «Повідомляємо, що уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині. Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги», — зазначається в оприлюдненій заяві військового відомства.

Наразі спеціальна комісія встановлює всі причини та технічні обставини авіаційного інциденту, додали у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. Загрози для життя військового льотчика немає, він перебуває під наглядом кваліфікованих лікарів.

Попередні авіаційні інциденти

Варто нагадати, що це не перша втрата української бойової авіації протягом поточного місяця. Раніше, 16 червня, у Хмельницькій області під час виконання польоту розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М. Літак належав до складу 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ. На превеликий жаль, у результаті тієї авіакатастрофи обидва члени екіпажу бойової машини загинули.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Кінбурнській косі піднято український прапор, окупанти відступають

ВАЖЛИВО

Бусифікація на росії: військком Пензенської області підтвердив рейди

ПОДІЇ

На фронті сталось 232 бойові зіткнення за добу – рф завдала ракетного та 75 авіаударів

ПОДІЇ

Масовані удари: рф атакувала три райони Дніпропетровщини

ВІЙНА

Зеленський доручив ЗСУ бити на випередження по об’єктах, які рф використовує для масштабування війни

ПОДІЇ

Атака на інфраструктуру Рівненської обласної

ВІЙНА

Командира 425 ОШП “Скеля” Гаркавого відсторонили на час розслідування насильства у полку

ПОДІЇ

Новий сценарій апокаліпсиса: майбутнє Землі

СУСПІЛЬСТВО

Удари по Керчі: командувач СБС показав знищення нафтобази

ВАЖЛИВО

Генштаб підтвердив ураження Оренбурзького ГПЗ та гелієвого заводу, пошкодження центру космічного зв’язку у рф

ВІЙНА

Підтримка освіти: трьом громадам Луганщини передали обладнання цифрових освітніх центрів

ОСВІТА

З Миколаївського ТЦК довелось рятувати людей – Лубінець

ВАЖЛИВО

На фронті завіксовано 83 боєзіткнення, з них 20 на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

У Кремінській громаді збільшили виплати для випускників

ЛУГАНЩИНА

Фейк: 67% українців хочуть, щоб Зеленський залишив пост, — соцопитування

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип