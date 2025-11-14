Російська атака в Чорноморську: двоє загиблих, десять постраждалих

Внаслідок російського удару біля ринку у місті Чорноморськ Одеської області загинули дві людини. Ще десять осіб зазнали поранень, серед них – дитина. Про це у п’ятницю, 14 листопада, повідомила пресслужба ДСНС.

☝️ За даними рятувальників, на місці події виникла пожежа, яка пошкодила транспорт і будівлі:

знищено дві автівки ;

; ще 13 автівок пошкоджено ;

; пошкоджено прилеглі будівлі.

📢 «На місці спалахнула пожежа. Знищені дві автівки, ще 13 пошкоджені. Виникли пожежі. Також пошкоджено будівлі, розташовані поруч. Рятувальники ліквідували займання», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місці працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну підтримку місцевим мешканцям. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху та контролювати пожежі.

Нагадаємо

Ранком того ж дня російські ударні дрони атакували ринок у Чорноморську. Попередні повідомлення свідчили про двох загиблих і сімох постраждалих, що пізніше оновили до десяти постраждалих, серед яких дитина.

Ситуація у столиці

Тим часом у Києві кількість загиблих від нічного удару зросла до шести людей.

Кількість постраждалих у столиці становить 35 осіб, повідомляють місцеві органи влади та служби порятунку.

✅ На місцях працюють ДСНС, поліція та волонтери, триває ліквідація наслідків удару та надання допомоги постраждалим.