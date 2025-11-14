П’ятниця, 14 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Російська атака в Чорноморську: двоє загиблих, десять постраждалих

Денис Молотов
Денис Молотов
Російська атака в Чорноморську: двоє загиблих, десять постраждалих

Внаслідок російського удару біля ринку у місті Чорноморськ Одеської області загинули дві людини. Ще десять осіб зазнали поранень, серед них – дитина. Про це у п’ятницю, 14 листопада, повідомила пресслужба ДСНС.

☝️ За даними рятувальників, на місці події виникла пожежа, яка пошкодила транспорт і будівлі:

  • знищено дві автівки;
  • ще 13 автівок пошкоджено;
  • пошкоджено прилеглі будівлі.

📢 «На місці спалахнула пожежа. Знищені дві автівки, ще 13 пошкоджені. Виникли пожежі. Також пошкоджено будівлі, розташовані поруч. Рятувальники ліквідували займання», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місці працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну підтримку місцевим мешканцям. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху та контролювати пожежі.

Нагадаємо
  • Ранком того ж дня російські ударні дрони атакували ринок у Чорноморську. Попередні повідомлення свідчили про двох загиблих і сімох постраждалих, що пізніше оновили до десяти постраждалих, серед яких дитина.
Ситуація у столиці
  • Тим часом у Києві кількість загиблих від нічного удару зросла до шести людей.
  • Кількість постраждалих у столиці становить 35 осіб, повідомляють місцеві органи влади та служби порятунку.

✅ На місцях працюють ДСНС, поліція та волонтери, триває ліквідація наслідків удару та надання допомоги постраждалим.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС і Бельгія не змогли домовитись про передачу російських активів Україні

ВАЖЛИВО

Жителі Чмирівської громади отримають по 100 тисяч гривень компенсації за іпотекою «єОселя»

ЛУГАНЩИНА

Вашингтон допоможе Україні відновити енергосистему після атак росії

ПОЛІТИКА

Кількість боїв на фронті за добу скоротилася на третину: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Німеччина повинна бути «готовою до війни» через дії росії – Пісторіус

ВАЖЛИВО

російські війська просуваються на Покровському напрямку повільно, зазнаючи великих втрат: в ISW назвали причину

ПОДІЇ

На росії у Таганрозі відключення світла після вибуху

ВАЖЛИВО

Дрони рф атакували енергооб’єкти України у трьох регіонах

ВАЖЛИВО

САП заявила про вплив бізнесмена Тимура Міндіча на Галущенка та Умєрова

ВАЖЛИВО

Єврокомісія відреагувала на корупційну справу «Мідас»

ВАЖЛИВО

Землетрус магнітудою 5,3 стався біля Пафоса на Кіпрі

ПОДІЇ

Індійські нафтопереробники масово відмовляються від російської нафти

ЕКОНОМІКА

Фейк: Україна «продає в Європі» західну зброю, отриману в рамках військової допомоги

СТОПФЕЙК

Уряд поширив обов’язкову евакуацію дітей з батьками на окремі населенні пункти Дніпропетровщини та Запоріжжя

ВПО

Масована атака рф на Україну: основний удар спрямували на Київ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"