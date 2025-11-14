Дрони рф вдарили по ринку Чорноморська: є загиблі та поранен

Ударні дрони російських загарбників атакували ринок у місті Чорноморськ. Двоє людей загинули, ще сім отримали поранення, частина постраждалих перебуває у важкому стані. Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) у п’ятницю, 14 листопада.

📢 У повідомленні уточнюється, що «ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі».

На місці оперативно працюють рятувальні підрозділи та інші профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають постраждалим.

1 з 5

У ніч перед ударом російські сили здійснили масований обстріл території України, випустивши майже 450 ракет і дронів. Основними цілями окупантів були об’єкти критичної інфраструктури. Переважну більшість ворожих засобів ураження українським силам протиповітряної оборони вдалося перехопити.

Головний удар припав на Київ. Станом на зараз у столиці підтверджено загибель чотирьох людей і майже 30 поранених внаслідок нічної атаки.