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Удар по аеродрому Саки в Криму: уражено ангари з винищувачами

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по аеродрому Саки в Криму: уражено ангари з винищувачами
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Українські сили безпеки провели чергову успішну та високоточну операцію на тимчасово підконтрольних загарбникам територіях. Завдано успішного удару по стратегічно важливому військовому аеродрому Саки, розташованому в тимчасово окупованому Криму. Про це офіційно повідомила СБУ в середу, 1 липня.

📢 «Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами. Підтверджено п’ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка», — йдеться в оприлюдненому повідомленні української спецслужби.

Удар по аеродрому Саки в Криму: уражено ангари з винищувачами 01
Служба безпеки України / 01.07.2026

За наявною попередньою інформацією військової розвідки, щонайменше у двох атакованих ангарах безпосередньо на момент нанесення удару перебували сучасні бойові літаки противника — винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Одразу після завершення нальоту безпілотних літальних апаратів в одному з ангарів, де дислокувався літак модифікації Су-30СМ, засобами об’єктивного контролю була чітко зафіксована масштабна пожежа, що безапеляційно свідчить про успішне ураження визначеної цілі.

Представники відомства також нагадали про серйозні фінансові збитки, яких зазнав військовий бюджет держави-агресора внаслідок цієї спецоперації.

📢 «Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації», — окремо зазначили в СБУ.

Серія скоординованих ударів по об’єктах у рф

Ця успішна атака в Криму стала частиною ширшого комплексу вогневих уражень російської військової та паливної інфраструктури, здійснених українськими оборонцями.

Раніше цієї ж середи шостий президент України В.О. Зеленський офіційно підтвердив факт повторного успішного ураження великого нафтопереробного заводу (НПЗ) в російському місті Уфа. Крім того, глава держави повідомив, що у Пензенській області було уражено інший стратегічний об’єкт російського воєнно-промислового комплексу (ВПК).

Пізніше Генеральний штаб Збройних сил України деталізував та уточнив інформацію колег. Військове керівництво зазначило, що у Пензенській області під точний удар потрапило провідне підприємство державної корпорації «Роскосмос» (АТ «Научно-исследовательский институт физических измерений»), яке безпосередньо залучене до виготовлення датчиків і компонентів для балістичних і крилатих ракет російської армії. Наразі збір інформації про остаточні масштаби руйнувань на всіх об’єктах триває.

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