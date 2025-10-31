П’ятниця, 31 Жовтня, 2025
росія застосовує ракету 9М729, здатну нести ядерну боєголовку, — Reuters

Денис Молотов
росія застосовує ракету 9М729, здатну нести ядерну боєголовку

росія застосовує ракету 9М729 — крилату зброю, здатну нести ядерну боєголовку. Свого часу, її розробка стала причиною виходу США з договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) у 2019 році. Про це 31 жовтня повідомило агентство Reuters з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу та інші джерела.

☝️ За даними джерел, починаючи з серпня поточного року, ракета 9М729 була використана проти України 23 рази.

📢 «Використання росією забороненої ракети 9M729 проти України в останні місяці демонструє неповагу (президента володимира) путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента (США Дональда) Трампа припинити війну росії проти України», — заявив Сибіга.

У статті зазначається, що у Вашингтоні розробку ракети 9М729 розглядають як порушення договору про РСМД, адже її дальність польоту перевищує 500 км, попри заперечення кремля.

💥 За інформацією неназваного військового джерела, одна з ракет, запущена 5 жовтня, пролетіла понад 1200 км. Саме вона вбила родину в селі Лапаївка на Львівщині. Журналісти Reuters дослідили уламки після атаки — вони мали маркування 9М729.

Згідно з даними вебресурсу Missile Threat, створеного Центром стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, ракета 9М729 може бути оснащена ядерною або звичайною боєголовкою та має дальність польоту до 2500 км.

📅 Як відомо, саме через цю ракету у серпні 2019 року США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Було визнано, що вона порушує його умови. Тоді ж москва наполягала, що дальність польоту 9М729 не перевищує 500 км.

6 серпня цього року рф оголосила, що більше не дотримуватиметься мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування.

☢️ Напередодні Дональд Трамп наказав відновити випробування ядерної зброї, посилаючись на активність інших держав. Це рішення він ухвалив після повідомлень про те, що росія випробувала підводний ядерний дрон «Посейдон» і ракету з ядерним двигуном «Буревісник».

У кремлі, своєю чергою, заявили, що не вважають «Посейдон» і «Буревісник» ядерною зброєю.

👉 Також нагадаємо, що в США виникли суперечності між Держдепом і ЦРУ щодо того, наскільки реальна готовність путіна до переговорів.

