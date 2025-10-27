У США виникли суперечності між Державним департаментом (Держдеп) і Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) щодо того, наскільки реальна готовність диктатора путіна до переговорів. Як повідомляє The Wall Street Journal, позиції двох відомств суттєво різняться.

За даними видання, аналітики ЦРУ вважають, що російський диктатор може бути відкритим до діалогу, тоді як Бюро розвідки та досліджень (INR) при Держдепі ставиться до цього скептично. Джерела серед чинних і колишніх посадовців підтвердили, що ця різниця в оцінках була зафіксована у President’s Daily Brief — щоденній аналітичній доповіді для президента США.

☝️ Доповідь готувалася ще напередодні зустрічі Дональда Трампа з диктатором владіміром путіним, яка відбулась в серпні в Анкориджі, штат Аляска.

Колишній директор напряму «росія – Євразія» в INR Джон Вільямс заявив, що не спостерігається жодних реальних стимулів з боку російського керівництва до завершення війни.

📢 «Не помічено жодних реальних стимулів з боку путіна для завершення війни», — сказав він.

Це, за словами журналістів WSJ, суперечить оцінці ЦРУ. Відомство вважає, що кремль може розглядати переговори як спосіб послабити міжнародну ізоляцію та вплив санкцій.

Експерти додають, що розбіжності між американськими відомствами не є новими. Проте, зараз вони набувають особливого значення у контексті планування можливої нової зустрічі лідера США та російського диктатора.

👉 Раніше повідомлялося, що санкції США проти російських нафтових компаній вплинули на зміну риторики кремля на міжнародній арені. Зокрема, у питаннях енергетики та дипломатії. На росії терміново спорядили та відправили до США засланця путіна дмітрієва.

📌 Також стало відомо, що на росії у кремлі заявляють про готовність прийняти концепцію США щодо завершення війни в Україні.