Вівторок, 28 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

У США сперечаються щодо готовності путіна до переговорів – WSJ

Денис Молотов
Денис Молотов
У США сперечаються щодо готовності путіна до переговорів – WSJ

У США виникли суперечності між Державним департаментом (Держдеп) і Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) щодо того, наскільки реальна готовність диктатора путіна до переговорів. Як повідомляє The Wall Street Journal, позиції двох відомств суттєво різняться.

За даними видання, аналітики ЦРУ вважають, що російський диктатор може бути відкритим до діалогу, тоді як Бюро розвідки та досліджень (INR) при Держдепі ставиться до цього скептично. Джерела серед чинних і колишніх посадовців підтвердили, що ця різниця в оцінках була зафіксована у President’s Daily Brief — щоденній аналітичній доповіді для президента США.

☝️ Доповідь готувалася ще напередодні зустрічі Дональда Трампа з диктатором владіміром путіним, яка відбулась в серпні в Анкориджі, штат Аляска.

Колишній директор напряму «росія – Євразія» в INR Джон Вільямс заявив, що не спостерігається жодних реальних стимулів з боку російського керівництва до завершення війни.

📢 «Не помічено жодних реальних стимулів з боку путіна для завершення війни», — сказав він.

Це, за словами журналістів WSJ, суперечить оцінці ЦРУ. Відомство вважає, що кремль може розглядати переговори як спосіб послабити міжнародну ізоляцію та вплив санкцій.

Експерти додають, що розбіжності між американськими відомствами не є новими. Проте, зараз вони набувають особливого значення у контексті планування можливої нової зустрічі лідера США та російського диктатора.

👉 Раніше повідомлялося, що санкції США проти російських нафтових компаній вплинули на зміну риторики кремля на міжнародній арені. Зокрема, у питаннях енергетики та дипломатії. На росії терміново спорядили та відправили до США засланця путіна дмітрієва.

📌 Також стало відомо, що на росії у кремлі заявляють про готовність прийняти концепцію США щодо завершення війни в Україні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Тарифи на електроенергію для населення залишаються незмінними

ВАЖЛИВО

Склала мандат нардепка від «Слуги народу»: «Треба звалювати з країни»

ВЛАДА

Удар рф по Херсону: загинули дві жінки, постраждали діти

ВАЖЛИВО

Ракетна атака на Київ: знищено склад однієї з найбільших фармкомпаній

ВІЙНА

Повітряні сили відбили масштабну атаку: збито 58 дронів рф

ВІЙНА

Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

ПОДІЇ

росія вперше вдарила по Одещині керованими авіабомбами

ВІЙНА

Норвегія повідомила місце випробування росією ракети «буревісник»

ВАЖЛИВО

Як правильно підібрати розмір шкарпеток: надійна інструкція

СУСПІЛЬСТВО

Війська рф вдарили по енергетичній інфраструктурі двох областей України

ВІЙНА

Зеленський прибув до Норвегії з офіційним візитом

ВАЖЛИВО

Фейк: Кая Каллас заявила, що Будапешт слід зробити непридатним до приїзду Путіна

СТОПФЕЙК

Луганчани були відзначені державними нагородами

ЛУГАНЩИНА

Трамп пояснив, чому не планує зустріч із путіним

ВАЖЛИВО

Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо придбання до 150 винищувачів Gripen E

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"