Різдвяне звернення Зеленського: Україна заслуговує на мир

Шостий президент України Володимир Зеленський привітав громадян із Різдвом Христовим. Відповідне відеозвернення у середу, 24 грудня, оприлюднила пресслужба шостого глави держави.

У своєму зверненні Зеленський наголосив, що цього дня українці моляться за тих, хто перебуває на передовій, у полоні, в окупації та за тих, хто віддав життя за свободу країни.

📢 «Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті. Щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні. Щоб повернулися додому. За всіх наших загиблих героїв, які захистили Україну ціною життя. За всіх, кого росія загнала в окупацію. Кого змусила поїхати. Кому важко, але вони не втратили Україну в собі. А отже, їх ніколи не втратить Україна», – заявив Зеленський.

☝️Він підкреслив, що, попри війну та темряву, українці залишаються разом і підтримують одне одного.

📢 «Ми сьогодні пліч-о-пліч. Ми не загубимося в темряві. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного. Ми обіймемо і зігріємо одне одного. Подзвонимо батькам, поцілуємо дітей міцно. Обіймемо своїх рідних. І звісно згадаємо, згадаємо усіх своїх», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, цього Різдва в усіх українців єдина мрія та спільне бажання, яке вони загадують разом.

📢 «Сьогодні мрія у всіх українців одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав. Скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно ми просимо ширше. Просимо про мир для України. Ми боремось за це. І молимося за це. І на це заслуговуємо», – наголосив Зеленський.

Окремо він звернув увагу на масовані російські атаки напередодні Різдва, зазначивши, що вони вкотре продемонстрували справжню сутність агресора.

📢 «Напередодні Різдва рускіє вкотре показали, хто вони насправді. Масовані обстріли, сотні шахедів, балістика, Кинджали – все було. Так б’ють безбожники. Так роблять ті, хто не має абсолютно нічого спільного з християнством і будь-чим людським», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше посольства Великої Британії, Німеччини та Франції організували спільне різдвяне привітання для українців, виконавши «Щедрика» на станції київського метро «Золоті ворота».