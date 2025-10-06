рф відчує наслідки атак по своїй енергосистемі – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві заявив, що російські загарбники також відчують наслідки, подібні до тих, які переживають українці під час відключень електроенергії після російських атак.

📢 «Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати, будемо боротися. росіяни повинні знати, що ми, крок за кроком, будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо», – заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що росія намагатиметься перешкодити Україні розвивати власний видобуток газу, тому вже зараз уряд готується до можливості імпорту енергоресурсів.

📢 «росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутками нашого газу. Вони будуть робити все. Все це захистити буде складно. Поставлене завдання – паралельно мати гроші на імпорт, щоб у людей був газ. І ми розуміємо, який обсяг грошей. І вважаємо, що ми будемо готові до такого», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що українські удари спрямовані виключно по військових і енергетичних об’єктах, які забезпечують військову інфраструктуру рф.

📢 «Я вважаю, що Україна робить абсолютно справедливий прогрес. Ми були б задоволені цього не робити, ми були б задоволені, щоб не було війни, але руські цього не хочуть. Поки що. І тому цю війну може зупинити тільки тиск», – сказав Зеленський.

Він також додав, що Європа та США досі не чинять достатнього тиску на москву, аби змусити її припинити агресію.

У цей же день російські Telegram-канали повідомили про ракетний удар по електропідстанції «Луч», яка живить Бєлгород. Внаслідок влучання об’єкт загорівся, а по всьому місту відбулося масове відключення електроенергії та спостерігаються перебої мобільного зв’язку.

Раніше 6 жовтня повідомлялося про другий за добу «приліт» по тій самій підстанції «Луч». Він також спричинив потужну пожежу та масштабне знеструмлення Бєлгорода.

Крім того, ввечері 5 жовтня у місті Клинці Брянської області рф було атаковано місцеву теплову електроцентраль (ТЕЦ). Після пожежі на об’єкті місто залишилося без світла й тепла.

☝️ Як зазначив Зеленський, росіяни тепер на власному досвіді відчують наслідки своїх дій! Адже війна, яку вони розв’язали, поступово повертається до них самих.