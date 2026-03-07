ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
рф вдарила балістикою по багатоповерхівці в Харкові: багато жертв

Денис Молотов
рф вдарила балістикою по багатоповерхівці в Харкові: багато жертв 021
Фото: наслідки російської атаки по житловій багатоповерхівці в Харкові / ДСНС України / 07.03.2026.

Окупаційні російські війська завдали балістичного удару по житловому будинку в Харкові. Внаслідок атаки загинули щонайменше десятеро людей, ще не менше десяти отримали поранення. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

📢 «Виявлене тіло четвертого загиблого», – попередньо написав він у своєму повідомленні.

Раніше міський голова повідомляв про одну жертву, однак під час розбору завалів кількість загиблих почала стрімко зростати. Згодом мер уточнив, що під завалами будівлі знайшли ще декілька жертв російського терору.

📢 «Десяте тіло знайдено під завалами пʼятиповерхівки», зазначив Терехов у новому повідомленні.

Під час нічної атаки загинули мирні мешканці. Серед них – вчителька початкових класів шостого ліцею та її син, учень другого класу. Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею.

Рятувальні роботи на місці трагедії тривають, адже під завалами можуть залишатися люди.

У ДСНС Харківської області повідомили, що внаслідок ракетного удару повністю зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку, а також пошкоджено конструкції квартир верхніх поверхів сусідньої будівлі. Крім того, після влучання виникла пожежа на площі близько 300 квадратних метрів.

📢 «Сьогодні внаслідок ворожого ракетного удару повністю зруйновано під’їзд 5-поверхового житлового будинку, а також конструкції квартир верхніх поверхів сусіднього будинку. Сталася пожежа на площі 300 м кв», – сказано в повідомленні рятувальників.

На місці працюють підрозділи ДСНС та комунальні служби міста, які проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідацію наслідків обстрілу. Також до роботи залучені психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям та підтримують рідних загиблих.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки росія завдала ракетних і дронових ударів по Україні. Одне з влучань сталося у житлову п’ятиповерхівку в Київському районі Харкова.

