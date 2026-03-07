ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ППО України відбила масштабну комбіновану атаку росії

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Окупаційні російські війська завдали чергового комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України в ніч на 7 березня. Загалом зафіксовано 509 засобів повітряного нападу, з яких 472 були збиті або подавлені. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, російські загарбники застосували різні типи ракет і безпілотників.

ППО України відбила масштабну комбіновану атаку росії 02
Повітряні Сили ЗСУ
Зокрема, рф запустила по Україні:
  • 2 гіперзвукові ракети «Циркон» (0 збито або подавлено);
  • 13 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» (8 збито або подавлено);
  • 14 крилатих ракет «Калібр» (11 збито або подавлено);
  • 480 ударних БпЛА (453 збито або подавлено).

☝️ За інформацією Повітряних сил, влучання дев’яти ракет і 26 ударних безпілотників зафіксовано на 22 локаціях.

Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксували ще на п’яти локаціях.

Основними напрямками російського удару стали Київ, Харків, Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області.

Відбиття повітряної атаки забезпечували:
  • авіація Повітряних сил;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • підрозділи безпілотних систем (СБС);
  • мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.
ППО України відбила масштабну комбіновану атаку росії 01
Орієнтовний рух ворожих повітряних цілей над Україною / t.me/mon1tor_ua / 07.03.2026.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки рф рятувальники не могли дістатися до людей під завалами через пожежу, яка спалахнула на місці одного з влучань.

