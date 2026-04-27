Затримано військового при спробі продажу зброї на Донеччині

Черговий факт незаконної торгівлі зброєю на Донеччині викрили співробітники Державного бюро розслідувань. У понеділок, 27 квітня, стало відомо про затримання інструктора одного з батальйонів, який намагався збути два кулемети та боєприпаси до них за значну грошову суму. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, підозрюваний розпочав пошук покупців ще на початку 2026 року. Для комунікації з потенційними «клієнтами» військовослужбовець використовував месенджери, де й домовився про продаж озброєння за 175 тисяч гривень.

Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали фігуранта “на гарячому” – безпосередньо під час передачі товару та отримання коштів.

Під час проведення невідкладних слідчих дій на місці події було вилучено:

два кулемети;

велику кількість патронів.

⚖️ Військовослужбовцю вже офіційно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Подальша доля вилученого озброєння

Наразі ДБР проводить необхідні заходи, щоб вилучена зброя була якнайшвидше передана до підрозділів Збройних Сил України для використання за призначенням.

Тернопільщина: масштабна спецоперація завершилася вилученням арсеналу вартістю близько 4,5 млн гривень.

Харків: викрито сапера, який перебуваючи на службі в Донецькій області, пересилав поштою зброю та вибухівку до цивільних осіб.

📌 Правоохоронці наголошують, що будь-які спроби вивезення зброї із зони бойових дій або її нелегальний продаж суворо каратимуться згідно з законом, попри попередні заслуги фігурантів.

Також стало відомо, що правоохоронці затримали учасників злочинної організації, які «відмили» та привласнили майже 580 млн грн з бюджетних коштів оборонних контрактів, виділених на ремонт військової техніки.