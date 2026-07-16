Зеленський знайшов нового очільника в Міноборони

Тимчасово виконуючий обов’язки голови (т.в.о.) Служби безпеки України Євгеній Хмара буде тимчасово виконувати обовʼязки (т.в.о.) міністра оборони. Про відповідне рішення у четвер, 16 липня 2026 року, повідомив шостий президент України В.О. Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі.

Це екстрене рішення глави держави дозволить уникнути тривалого управлінського вакууму в оборонному відомстві після кадрових змін в уряді.

Зустріч із президентом та стратегічні завдання

Володимир Зеленський повідомив, що вже провів робочу зустріч із Євгенієм Хмарою. Під час розмови сторони скоординували плани щодо проведення далекобійних операцій проти ворога та забезпечення Сил оборони України всім необхідним спектром озброєнь.

Глава держави відзначив колосальний бойовий та технологічний досвід Хмари:

📢 «Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні», – написав глава держави.

Зеленський також висловив переконання, що досвід керівництва елітними спецпідрозділами спецслужби стане вагомою перевагою для нового очільника МО:

📢 «реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України».

Володимир Зеленський окреслив найближчі кроки для легалізації статусу нового керівника та анонсував подальше звернення до Верховної Ради:

📢 «Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України», – резюмував президент.

Вирішення кадрової кризи в Кабміні

Рішення про покладання обов’язків міністра оборони на Євгенія Хмару стало реакцією на складну політичну ситуацію, яка виникла в парламенті раніше цього дня.

Брак голосів за Клименка: Спочатку народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада не розглядатиме кандидатуру чинного голови МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони, оскільки цей кандидат не мав достатньої підтримки серед нардепів. Через це парламент проголосував за призначення нового складу уряду Сергія Корецького без міністрів оборони та закордонних справ.

Ярослав Железняк наголосив, що з моменту затвердження нового складу уряду попередній міністр Михайло Федоров повністю припинив виконувати обов’язки. Це загрожувало тим, що Україна могла на тривалий час (мінімум до 18 серпня) залишитися без керівника оборонного відомства.

Призначення Євгенія Хмари тимчасовим керівником Міноборони дозволяє зберегти безперервність управління Збройними Силами та сектором безпеки під час реформування уряду.