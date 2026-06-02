Заява кремля про завершення війни «за добу»

На росії заявили, що «можуть завершити війну проти України до кінця доби», але для цього шостий президент України В.О. Зеленський повинен віддати офіційний наказ ЗСУ залишити регіони, які в москві незаконно називають «російськими». Про це заявив речник кремля дмитро пєсков у коментарі російським пропагандистам у вівторок, 2 червня.

За словами прессекретаря російського диктатора, позиція москви залишається незмінною протягом тривалого часу і базується на попередніх заявах володимира путіна.

📢 «Що стосується Зеленського та завершення війни до кінця року, війна може бути завершена до кінця доби. Ми неодноразово про це говорили. Про це говорив і президент (путін – ред.), виступаючи у мзс рф. Для цього Зеленському необхідно надати своїм збройним силам залишити територію “російських регіонів”», – заявив представник Кремля.

Водночас пєсков констатував, що офіційний процес політичного врегулювання війни в Україні зараз перебуває на глибокій паузі. Проте він додав, що двосторонні контакти з представниками США по наявних закритих каналах продовжуються «на постійній основі».

Хронологія ультиматумів: від Донбасу до чотирьох областей

Ця червнева заява є продовженням системного дипломатичного тиску з боку рф. Окупаційна сторона регулярно змінює рівень радикальності своїх вимог залежно від ситуації на лінії фронту та міжнародної арени.

Хронологія російських ультимативних умов:

Травень 2026 року : пєсков публічно вимагав передачі під контроль рф усього Донбасу для початку переговорів. За його версією, саме у цей момент настане припинення вогню, і сторони зможуть спокійно зайнятися обговоренням умов;

пєсков публічно вимагав передачі під контроль рф усього Донбасу для початку переговорів. За його версією, саме у цей момент настане припинення вогню, і сторони зможуть спокійно зайнятися обговоренням умов; Серпень 2025 року : володимир путін зробив схожу за змістом ультимативну заяву, наголошуючи на необхідності визнання «територіальних реалій»;

володимир путін зробив схожу за змістом ультимативну заяву, наголошуючи на необхідності визнання «територіальних реалій»; Червень 2024 року. Під час зустрічі із керівництвом мзс рф російський диктатор вперше детально озвучив ультимативні вимоги для початку переговорів. Вони включали повне виведення українських військ із чотирьох областей (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської), офіційну відмову від членства в НАТО, нейтральний статус, а також абсурдні ефемерні пункти про “демілітаризацію” та “денацифікацію”.

Речник кремля наразі вважає, що майбутні переговори «неминуче будуть дуже складними і будуть містити велику кількість важливих деталей», проте відмовився уточнювати, про які саме комерційні чи політичні нюанси йдеться.

Позиція України: переговори без територіальних «подарунків»

Українське керівництво та дипломатичний корпус категорично відкидають будь-які спроби розмовляти мовою ультиматумів і не збираються легітимізувати російські загарбання. Наша держава чітко розмежовує поняття реального компромісу та капітуляції.

Зі свого боку українська сторона пропонує конструктивний та реалістичний підхід: негайно припинити бойові дії по поточній лінії зіткнення і лише після цього розпочати повноцінні переговори. При цьому Україна офіційно і на всіх рівнях декларує, що не збирається віддавати Донбас чи робити інші територіальні «подарунки» путіну задля примарного миру. Сили оборони продовжують утримувати позиції та захищати суверенітет держави.

Також нагадаємо, що окупаційні російські війська провели щільну за обсягами комбіновану повітряну операцію, намагаючись повністю перевантажити українську систему протиповітряної оборони. Особливістю цього нальоту стало масове використання фальшивих цілей та дронів-імітаторів у поєднанні з балістичним та надзвуковим ракетним озброєнням.