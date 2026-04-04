Люди не йдуть, їх доведеться мобілізувати: Буданов

Доки триває війна, кардинально вирішити проблеми з мобілізацією і роботою ТЦК неможливо. Про це заявив голова Офісу президента України (ОПУ) Кирило Буданов під час зустрічі з CEO Club Ukraine у п’ятницю, 3 квітня, передає Суспільне.

📢 «Армії потрібен людський капітал. Людський ресурс через те, що війна вже триває 12,5 року і чотири з гаком роки повномасштабного вторгнення. А люди дивляться телевізор і дивляться Інтернет, Telegram і так далі — не сильно хочуть йти воювати. А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть — їх доведеться мобілізувати», — сказав Буданов.

Він підкреслив, що не варто очікувати «дива» від зміни назв чи формату роботи ТЦК, адже сутність процесу залишиться тією ж.

📢 «Від зміни назви ТЦК не зміниться нічого. Або фронт впаде», — додав голова Офісу президента.

Реакція на тлі останніх подій

Напередодні в Міністерстві оборони констатували, що система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом. Таку заяву у відомстві зробили після того, як у Львові смертельно поранили ножем у шию працівника ТЦК.

