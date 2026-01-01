Четвер, 1 Січня, 2026
рф била по Харківській та Сумській областях: постраждали мирні жителі

Денис Молотов
рф била по Харківській та Сумській областях: постраждали мирні жителі
Фото: наслідки чергових російських атак на Харківщині, ДСНС України.

Атаки рф на Харківщину та Сумщину 31 грудня призвели до поранення щонайменше трьох цивільних. Про це 1 січня повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов та Сумська ОВА.

➡️ За інформацією Харківської ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів області. У селі Одноробівка Золочівської громади внаслідок обстрілу постраждали 76-річний чоловік та 61-річна жінка.

Окрім того, вибухи було чутно в окремих районах Харкова.

📢 «За попередньою інформацією, ворог завдав удару КАБ по передмістю. Інформація з’ясовується», — повідомив Олег Синєгубов.

Станом на 11:35 1 січня 2026 року стало відомо ще про одну постраждалу.

📌 За уточненими даними, керована авіабомба рф (КАБ) влучила в землю на території екопарку в передмісті Харкова. Постраждала 40-річна жінка, яку з вибуховою травмою госпіталізували. Медики надають їй необхідну допомогу.

➡️ На Сумщині у Боромлянській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника травмовано 25-річного чоловіка.

Як повідомили в Сумській ОВА, протягом доби — з ранку 31 грудня до ранку 1 січня 2025 року — російські війська здійснили 75 обстрілів по 37 населених пунктах у 17 територіальних громадах області.

🚑 За цей період місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції та громадськими організаціями евакуювали 50 людей з прикордонних громад. Повітряна тривога в Сумській області за добу тривала 16 годин 33 хвилини.

☝️Нагадаємо, в ніч на 1 січня дрони рф масовано атакували Волинь — зафіксовані влучання по об’єктах критичної інфраструктури, в області введено відключення електроенергії.

Також цієї ж ночі російські війська атакували енергетичні об’єкти Одещини, що спричинило перебої з електропостачанням.

Як повідомлялося раніше, Сили ППО знешкодили 176 із 205 безпілотників, якими рф атакувала Україну. Зафіксовані влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.

