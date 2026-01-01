Четвер, 1 Січня, 2026
Дрони рф всю ніч атакували Волинь: у регіоні масштабні відключення світла

Денис Молотов
Дрони рф всю ніч атакували Волинь: у регіоні масштабні відключення світла
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Дрони рф всю ніч атакували Волинь, у регіоні зафіксовані влучання по об’єктах критичної інфраструктури та запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це 1 січня повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Рудницький.

☝️ За його словами, частину ворожих безпілотників типу «Shahed» силам протиповітряної оборони вдалося збити. Водночас не обійшлося без влучань.

📢 «Є влучання, внаслідок яких виникли пожежі. Наразі триває їх гасіння», — повідомив очільник ОВА.

За попередньою інформацією, пожежі зафіксовані, зокрема, у Луцьку та Ковельському районі.

⚡ У «Волиньобленерго» повідомили, що станом на ранок без електропостачання залишаються 103 341 абонент. Аварійні бригади працюють над відновленням подачі світла.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти четверга, 1 січня, російські війська здійснили атаку на Луцьк. Внаслідок удару в місті сталася масштабна пожежа.

Також цієї ж ночі росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області — у регіоні фіксуються перебої з електропостачанням.

➡️ Під час масованої атаки на Україну Сили протиповітряної оборони знешкодили 176 із 205 безпілотників, якими росіяни атакували Україну.

