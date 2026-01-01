Українська ППО знищила більшість із 205 ворожих безпілотників

Сили протиповітряної оборони знешкодили 176 із 205 безпілотників, якими росіяни атакували Україну. Про це 1 січня повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

☝️ За даними військових, атака дронів рф тривала з 18:00 середи, 31 грудня 2025 року. Загарбники застосували 205 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та безпілотники інших типів.

Пуски здійснювалися з таких напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово (рф), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим) та тимчасово окупований Донецьк. Близько 130 із запущених апаратів були дронами типу «Shahed».

📢 Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

Станом на 08:30 четверга, 1 січня, за попередніми даними, ППО збила або подавила 176 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.

⚡ Як повідомлялося, упродовж ночі дрони рф атакували Волинь — зафіксовані влучання по об’єктах критичної інфраструктури, в області запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Також цієї ж ночі російські безпілотники завдали ударів по об’єктах енергетики в Одеській області. У регіоні фіксуються перебої з електропостачанням.

➡️ Повномасштабна війна проти України коштувала російській федерації приблизно 550 млрд доларів. Фінансування агресії кремль здійснює значною мірою за рахунок власного населення — через податковий тиск і стрімке зростання цін на енергоносії, продукти харчування та нерухомість.