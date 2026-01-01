Четвер, 1 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Українська ППО знищила більшість із 205 ворожих безпілотників

Денис Молотов
Українська ППО знищила більшість із 205 ворожих безпілотників
Фото: робота мобільної вогневої групи (МВГ) по ворожих БпЛА.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 176 із 205 безпілотників, якими росіяни атакували Україну. Про це 1 січня повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

☝️ За даними військових, атака дронів рф тривала з 18:00 середи, 31 грудня 2025 року. Загарбники застосували 205 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та безпілотники інших типів.

Пуски здійснювалися з таких напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово (рф), Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим) та тимчасово окупований Донецьк. Близько 130 із запущених апаратів були дронами типу «Shahed».

Українська ППО знищила більшість із 205 ворожих безпілотників 01 📢 Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

Станом на 08:30 четверга, 1 січня, за попередніми даними, ППО збила або подавила 176 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.

⚡ Як повідомлялося, упродовж ночі дрони рф атакували Волинь — зафіксовані влучання по об’єктах критичної інфраструктури, в області запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Також цієї ж ночі російські безпілотники завдали ударів по об’єктах енергетики в Одеській області. У регіоні фіксуються перебої з електропостачанням.

➡️ Повномасштабна війна проти України коштувала російській федерації приблизно 550 млрд доларів. Фінансування агресії кремль здійснює значною мірою за рахунок власного населення — через податковий тиск і стрімке зростання цін на енергоносії, продукти харчування та нерухомість.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Синхронізовано з Британією санкції РНБО проти росії

ВЛАДА

На фронті відбулося 61 бойове зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

ПОДІЇ

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією атакувала порт Мукалла в Ємені

ПОЛІТИКА

Сирський: «мирний план» США не обмежує мобілізацію України

ВАЖЛИВО

Гарантії безпеки для України: Київ хоче довший термін, ніж пропонують США

ВАЖЛИВО

Врожай-2025: Україна вийшла на друге місце в ЄС за виробництвом зернових

ЕКОНОМІКА

Зеленський обговорив із Павлом Палісою посилення фронту

ВЛАДА

НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу з чинних нардепів

ВАЖЛИВО

Наслідки ракетної атаки на Умань: працюють екстрені служби

ВІЙНА

Переговори щодо війни в Україні увійшли в критичну фазу — США

ВАЖЛИВО

62 бойових зіткнення зафіксовано на фронті 27 грудня: бої тривають – Генштаб

ВІЙНА

росія скоїла 870 злочинів проти журналістів та медіа в Україні – ІМІ

ПОДІЇ

У Харкові чоловік вистрілив у працівника ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Ще одну поплічницю окупантів із Новоайдара засуджено за колабораціонізм

КРИМІНАЛ

Зеленський прибув до Маямі для переговорів із Трампом

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ