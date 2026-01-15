Четвер, 15 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Рада відхилила поправку щодо мобілізації студентів 25+

Денис Молотов
Рада відхилила поправку щодо мобілізації студентів 25+
Фото: Верховна Рада України / Ярослав Железняк / Telegram

Верховна Рада України не підтримала поправку до законопроєкту №13574, яка передбачала скасування відстрочки для студентів, що розпочали навчання після досягнення 25-річного віку. Про це у четвер, 15 січня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За включення відповідної поправки до тексту закону проголосували 137 народних депутатів. Водночас для її ухвалення необхідно було щонайменше 226 голосів, тож рішення не було прийняте.

Поправку у сесійній залі представляв член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він пояснив, що її метою було запобігання зловживанню правом на відстрочку під час мобілізації.

📢 «Позиція Комітету по цій поправці дуже проста. По-перше, конституційне право на освіту цією поправкою ніхто не скасовує. Ми лише скасовуємо право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації тим громадянам, які зловживають цим правом», — заявив Веніславський, повідомляє РБК-Україна.

☝️ За словами народного депутата, до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість студентів віком від 25 років становила близько 30 тисяч осіб по всій країні. Наразі ж, за його даними, таких студентів налічується близько 250 тисяч.

📢 «Тобто це не реалізація права на освіту, це зловживання передбаченим правом на освіту для того, щоб отримати відстрочку від призову на військову службу і для того, щоб не виконувати свій конституційний обов’язок захищати Вітчизну», — наголосив Веніславський.

Таким чином, після голосування чинні правила щодо відстрочки для студентів залишаються без змін.

👉 Раніше Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає зміни у правилах надання відстрочки від призову для студентів та педагогічних працівників.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Обстріл України: Київ зазнав найбільших руйнувань, є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Трамп закликав Данію «негайно» залишити Гренландію

ВАЖЛИВО

Атака «орєшніком»: Зеленський вимагає рішучої реакції світу

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зменшилася, найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Уражено бурові платформи «Лукойлу» і ЗРК Бук-М3 окупантів

ВАЖЛИВО

Корупція в ТЦК і СЗЧ шкодять обороні України — Буданов

ВАЖЛИВО

Повідомлено про підозру псевдозаступниці «міністра» сільського господарства «лнр»

КРИМІНАЛ

Фейк: Українці організували в Берліні святкування дня народження Степана Бандери

СТОПФЕЙК

Київ залишився без води, тепла та електротранспорту

ВАЖЛИВО

Держдеп закликав американців терміново покинути Іран

ВАЖЛИВО

Таємничий пристрій за мільйони доларів: нові деталі розслідування «гаванського синдрому»

ПОДІЇ

Фейк: Військовий ЗСУ «намагався вивезти за кордон давню ікону»

СТОПФЕЙК

Удар «орєшніком» по Львівщині: Україна звертається до ООН, НАТО, ЄС та ОБСЄ

ВАЖЛИВО

Білий дім отримав сигнали про припинення страт в Ірані — Трамп

ПОЛІТИКА

2 мільйони українців розшукує Міноборони – Федоров

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ