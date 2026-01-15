Рада відхилила поправку щодо мобілізації студентів 25+

Верховна Рада України не підтримала поправку до законопроєкту №13574, яка передбачала скасування відстрочки для студентів, що розпочали навчання після досягнення 25-річного віку. Про це у четвер, 15 січня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За включення відповідної поправки до тексту закону проголосували 137 народних депутатів. Водночас для її ухвалення необхідно було щонайменше 226 голосів, тож рішення не було прийняте.

Поправку у сесійній залі представляв член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він пояснив, що її метою було запобігання зловживанню правом на відстрочку під час мобілізації.

📢 «Позиція Комітету по цій поправці дуже проста. По-перше, конституційне право на освіту цією поправкою ніхто не скасовує. Ми лише скасовуємо право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації тим громадянам, які зловживають цим правом», — заявив Веніславський, повідомляє РБК-Україна.

☝️ За словами народного депутата, до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість студентів віком від 25 років становила близько 30 тисяч осіб по всій країні. Наразі ж, за його даними, таких студентів налічується близько 250 тисяч.

📢 «Тобто це не реалізація права на освіту, це зловживання передбаченим правом на освіту для того, щоб отримати відстрочку від призову на військову службу і для того, щоб не виконувати свій конституційний обов’язок захищати Вітчизну», — наголосив Веніславський.

Таким чином, після голосування чинні правила щодо відстрочки для студентів залишаються без змін.

👉 Раніше Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає зміни у правилах надання відстрочки від призову для студентів та педагогічних працівників.