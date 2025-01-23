Кабмін збільшив термін дії відстрочки від мобілізації для студентів та викладачів

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку проведення мобілізаційного призову громадян на військову службу, що стосуються здобувачів освіти та педагогів. Відтепер для цих категорій громадян відстрочка надається на 6 та 12 місяців замість трьох. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Згідно з оновленими правилами, студентам більше не потрібно кожні три місяці підтверджувати свій статус у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), як це вимагалося раніше в умовах воєнного стану та загальної мобілізації.

Інформація про статус студентів міститься у Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО). Якщо в базі зазначено, що громадянин здобуває освіту, це автоматично гарантує йому право на відстрочку.

Також студенти можуть скористатися додатком «Резерв+» для оформлення відстрочки, пов’язаної з навчанням. Завдяки інтеграції даних між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони продовження відстрочки відбувається в автоматичному режимі онлайн.

Для тих, хто не бажає або не має можливості використовувати «Резерв+», передбачено альтернативну процедуру: кожні шість місяців потрібно отримувати виписку з ЄДЕБО у своєму навчальному закладі та звертатися до ТЦК та СП для продовження відстрочки.

Щодо викладачів, умови для отримання відстрочки залишаються незмінними. Для цього необхідно бути працевлаштованим на ставку не менш ніж 0,75, що підтверджується навчальними планами на поточний навчальний рік, який триває з 1 вересня до 31 серпня, включно з канікулами та відпусткою, якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу.

Канікули або завершення навчального року не є підставами для втрати права на відстрочку.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий спростував чутки про мобілізацію студентів і викладачів, які поширювалися у мережі.

📢 «Жодних дискусій і обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається», – запевнив він.

Лісовий також наголосив, що всі суперечності у підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання, будуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства про мобілізацію.

Варто зазначити, що Міністерство оборони розглядає можливість додавання до застосунку «Резерв+» функції трекінгу повісток. Це дозволить громадянам відстежувати весь процес надсилання паперових документів.