Спецпредставник Трампа анонсував зустріч з Українською делегацією

Денис Молотов
Денис Молотов
Спецпредставник Трампа анонсував зустріч з Українською делегацією

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив про намір найближчими днями провести зустріч із представниками України. За його словами, підсумком діалогу має стати підготовка двосторонніх переговорів між Києвом і москвою на найвищому політичному рівні. Про це він повідомив у вівторок, 26 серпня, в ефірі телеканалу FoxNews.

Дипломат уточнив, що протягом останнього часу веде щоденні контакти з російською стороною. Тепер же у графіку спецпосланця запланована зустріч з українськими представниками, яка, за його словами, відбудеться в Нью-Йорку. При цьому він не уточнив, з ким саме з українських посадовців має намір вести перемовини.

📢 «Цього тижня я зустрічаюся з українцями, тож цього тижня я зустрінуся з ними в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. Ми спілкуємося з росіянами щодня. Я думаю, що, зрештою, ми можемо стати свідками двосторонньої зустрічі», – заявив Стів Віткофф, відповідаючи на питання про ймовірність переговорів України та росії.

Він також підкреслив, що у разі просування процесу до фінальної стадії, президент США Дональд Трамп особисто долучиться до переговорів.

📢 «Дональд Трамп з’явиться за столом переговорів, щоб завершити угоду», – зазначив спецпредставник.

Окрім цього, Віткофф підтвердив, що адміністрація Трампа розглядає врегулювання війни росії проти України одним із ключових завдань найближчих місяців. Він наголосив, що Вашингтон прагне досягти суттєвого прогресу й навіть розраховує на завершення процесу до кінця поточного року.

Таким чином, США сигналізують про готовність виступати активним посередником між Києвом та москвою.

☝️ Також нагадаємо, що США розраховують добитися врегулювання війни росії проти України вже до кінця поточного року

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

