путін повідомив Трампу, що Україна повинна віддати йому весь Донбас – ЗМІ

путін повідомив Трампу, що Україна повинна віддати йому весь Донбас - ЗМІ

Впливові американські видання Bloomberg, The Financial Times та The New York Times повідомляють, що владімір путін на переговорах озвучив головні вимоги до Києва. За даними журналістів, кремль хоче, щоб Україна відвела свої війська з тих районів Донецької та Луганської областей, які нині перебувають під контролем ЗСУ. Саме цей крок російський диктатор розглядає як передумову до завершення війни.

У відповідь, за інформацією видань, путін нібито пропонує припинення вогню по всій лінії фронту, яка збережеться на момент домовленостей. Окрім цього, глава кремля начебто готовий дати письмову гарантію, що росія більше не нападе на Україну чи будь-яку іншу європейську державу.

⚠️ Водночас американські медіа наголошують: така ініціатива викликає серйозні сумніви серед партнерів України! Адже росія вже неодноразово порушувала міжнародні угоди та власні зобов'язання. Саме тому будь-які «гарантії» з боку путіна сприймаються із великою обережністю.

Свою позицію з цього приводу озвучив і президент США Дональд Трамп. Він підкреслив, що питання територій має вирішувати виключно Київ, а не зовнішні гравці.

путін повідомив Трампу, що Україна повинна віддати йому весь Донбас - ЗМІ

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбувся саміт Трампа і путіна. Головною темою зустрічі стала російська війна проти України. За підсумками переговорів американський президент заявив, що домовленостей про припинення вогню поки немає, але «є дуже хороші шанси дійти згоди».

Вранці 16 серпня Трамп провів розмову з шостим президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. За її результатами Зеленський анонсував свій візит до Вашингтона, який відбудеться 18 серпня.

Сам Трамп уточнив, що зараз мова йде не просто про тимчасове припинення вогню, а про «укладання повноцінної мирної угоди», яка має поставити крапку у війні.

