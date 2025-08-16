Субота, 16 Серпня, 2025
Трамп заявив про варіант завершення війни між росією та Україною

Денис Молотов
Трамп заявив про варіант завершення війни між росією та Україною

Президент США Дональд Трамп у суботу, 16 серпня, повідомив про досягнуту домовленість, яка передбачає підготовку повноцінної мирної угоди щодо завершення війни росії проти України. За його словами, мова йде не про тимчасове перемир’я, а саме про документ, здатний остаточно покласти край воєнним діям. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social у суботу, 16 серпня.

📢 «Відмінний і дуже успішний день на Алясці! Зустріч з президентом росії володимиром путіним пройшла дуже добре, як і пізня нічна телефонна розмова з президентом України Зеленським і різними європейськими лідерами, включаючи шановного генерального секретаря НАТО», – написав Трамп у власній соцмережі Truth Social.

Він наголосив, що «всі визначили, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між росією та Україною – це звернутися безпосередньо до мирної угоди, яка могла б покласти край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, якої часто не дотримуються».

За словами американського президента, вже найближчим часом має відбутися низка важливих зустрічей:

📢 «Президент Зеленський приїде в Овальний кабінет у понеділок вдень. Якщо все вийде, ми заплануємо зустріч з президентом путіним. Потенційно, це врятує мільйони людських життів», – підкреслив Трамп.

Як відомо, головною темою переговорів Трампа і путіна на Алясці стала війна росії проти України. Попри відсутність конкретних домовленостей щодо припинення вогню, лідер США заявив про «дуже хороші шанси» досягти згоди у майбутньому.

Вже наступного ранку після зустрічі Трамп провів телефонні переговори з шостим президентом України Володимиром Зеленським. А також із низкою європейських лідерів. За їх результатами стало відомо, що Зеленський прибуде з візитом до Вашингтона 18 серпня. Цей візит може стати ключовим етапом у підготовці до нових тристоронніх перемовин за участю США, України та росії.

Таким чином, адміністрація Трампа намагається просунути ідею не чергового перемир’я, яке ризикує бути порушеним у будь-який момент, а саме довгострокового «мирного договору», здатного змінити динаміку війни.

