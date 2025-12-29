Понеділок, 29 Грудня, 2025
путін наказав продовжувати війну проти України

Денис Молотов
путін наказав продовжувати війну проти України
Фото ілюстративне: російський диктатор путін на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі, Аляска, 2025.

Російський диктатор володимир путін заявив про намір і надалі виконувати завдання так званої «сво», якою на росії називають повномасштабну війну проти України. Про це в понеділок, 29 грудня, повідомляють російські засоби масової інформації.

Під час свого виступу очільник кремля доручив військовому керівництву продовжувати бойові дії відповідно до «задумів і планів Генерального штабу» Збройних сил рф.

📢 «Прошу продовжити виконання завдань сво відповідно до задумів і планів Генерального штабу», — заявив путін.

Він також традиційно озвучив твердження про нібито «просування» російських військ на Донбасі. А також у Запорізькій і Херсонській областях, стверджуючи, що українські Сили оборони відступають. При цьому жодних підтверджень своїх слів російська сторона не надала.

Заява пролунала на тлі активних дипломатичних контактів навколо можливого «мирного» врегулювання.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив про тривалу телефонну розмову з путіним. Під час дзвінку, нібито, обговорювалися всі 20 пунктів потенційного мирного плану.

Водночас американський телеканал Fox News раніше заявляв, що шостий президент України Володимир Зеленський уперше за понад п’ять років може вийти на прямий телефонний контакт із російським диктатором у межах дипломатичних зусиль щодо завершення війни.

👉 Також шостий президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву росії про нібито удар по резиденції російського диктатора володимира путіна.

