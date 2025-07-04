П’ятниця, 4 Липня, 2025
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путін атакував Київ навмисно після розмови з Трампом – МЗС

Денис Молотов
Денис Молотов
путін атакував Київ навмисно після розмови з Трампом - МЗС

Після нічної масованої повітряної атаки на Київ, яку російські війська здійснили у ніч на 4 липня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив заяву. На його думку, цей напад є навмисним актом агресії з боку кремля, що відбувся одразу після телефонної розмови російського диктатора володимира путіна з главою Білого дому Дональдом Трампом.

📢 «Абсолютно жахлива і безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших досі. Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни», — написав Сибіга у соцмережі Х (колишній Twitter) вранці 4 липня.

☝️ За словами очільника МЗС, необхідно негайно посилювати міжнародний тиск на російську федерацію, оскільки будь-яке зволікання чи нерішучість лише заохочують агресора до нових злочинів.

📢 «москва повинна отримати найжорсткіші санкції без зволікань. Україна має бути забезпечена всіма необхідними засобами для самозахисту. Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору», — наголосив Сибіга.

🔻 Крім того, міністр звернув увагу, що світ уважно стежить за поведінкою путіна і реакцією на неї, адже будь-яке потурання російським злочинам може створити небезпечний прецедент у глобальному масштабі.

📢 «Кожен злочинний режим у світі зараз уважно спостерігає за діями Путіна та реакцією на них. Якщо все це зійде йому з рук, всі отримають дуже чіткий сигнал. Припиніть чекати на мир. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу», — підсумував глава українського зовнішньополітичного відомства.

☝️ Нагадаємо, в ніч проти 4 липня війська рф атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, з яких Сили ППО змогли знищити 478. Основним напрямком удару став Київ.

У столиці зафіксовано масштабні руйнування, падіння уламків у кількох районах та пожежі. За попередніми даними, постраждали понад 20 мирних жителів.

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