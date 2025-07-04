П’ятниця, 4 Липня, 2025
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Масштабна атака на столицю: пожежі та руйнування

Денис Молотов
Денис Молотов
Масштабна атака на столицю: пожежі та руйнування

У ніч проти 4 липня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку росії. Внаслідок обстрілів у столиці виникли масштабні руйнування та пожежі. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

📢 «Рятувальники ліквідовують наслідки одразу у декількох районах міста», — зазначили в ДСНС.

📌 Солом’янський район: зруйновані будинки, пожежі

У Солом’янському районі зафіксовано часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку. Окрім цього, зайнялася покрівля семиповерхового будинку, а також сталися пожежі у складському приміщенні, на території СТО та в гаражному кооперативі. Значної шкоди зазнала цивільна інфраструктура.

📌 Святошинський район: влучання в багатоповерхівку

У Святошинському районі одна з ворожих цілей влучила у 14-поверховий житловий будинок. Внаслідок цього спалахнули пожежі на другому та третьому поверхах, а також горіли автомобілі у дворі сусіднього будинку. Також триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях.

📌 Інші райони: падіння уламків і руйнування

У Шевченківському районі під ворожим ударом опинився восьмиповерховий житловий будинок, що ще не був заселений. На першому поверсі зафіксовано серйозне руйнування.

У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків безпілотників.

📢 «Інформація щодо постраждалих уточнюється», — додали в ДСНС.

☝️ Масштаби рятувальної операції

До ліквідації наслідків масованої атаки в Києві залучено понад 450 рятувальників та близько 100 одиниць техніки.

👉 Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що внаслідок нічної атаки Київ зазнав численних обстрілів безпілотниками та ракетами. У кількох районах сталися пожежі, падіння уламків та руйнування. За попередніми даними, постраждали 19 людей.

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