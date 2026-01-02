П’ятниця, 2 Січня, 2026
Протести в Ірані посилюються: демонстранти підпалили пункт «Басідж»

Денис Молотов
Фото: масові протести та заворушення в Ірані.

Протести в Ірані набирають нової сили. У новорічну ніч розлючені демонстранти підпалили опорний пункт воєнізованого угруповання «Басідж» у місті Ченар. Про це повідомляє Bild.

☝️ «Басідж» входить до структури Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та традиційно використовується владою для придушення масових виступів. Саме ця структура вважається одним із ключових інструментів контролю режиму мулл.

Протестна хвиля розпочалася минулими вихідними, коли торговці великого тегеранського базару на знак протесту проти стрімкої інфляції масово закрили свої крамниці. До акції швидко долучилися сотні власників магазинів не лише в столиці, а й в інших містах країни.

📢 Згодом протести переросли у масштабний рух із широкою системною критикою чинного режиму. Акції поширилися на університети та вулиці, а участь у них, за повідомленнями, беруть мільйони людей. Під час демонстрацій лунають гасла, зокрема: «Це остання боротьба, Пехлеві повернеться».

Протести в Ірані посилюються: демонстранти підпалили пункт «Басідж» 01
Сили безпеки у багатьох регіонах відповіли застосуванням сльозогінного газу та масовими затриманнями. За підтвердженими даними, під час сутичок студенти й молодь зазнавали насильства з боку силовиків.

☝️ Одним із ключових чинників ескалації протестів експерти називають позицію торговців. Саме вони були соціальною опорою Ісламської революції 1979 року і тривалий час забезпечували економічну стабільність режиму. Їхній вихід із підтримки влади суттєво підриває позиції мулл. Чи зможе іранський режим впоратися з цим викликом — наразі залишається відкритим питанням.

ℹ️ Реза Пехлеві, син останнього шаха Ірану, який перебуває за кордоном, публічно підтримав демонстрантів і закликав іранські сили безпеки не застосовувати силу проти населення. Він назвав нинішні події історичним шансом для змін.

Раніше президент США Дональд Трамп, виступаючи в ізраїльському Кнесеті, заявив про готовність Вашингтона до взаємодії з Іраном. Водночас у ЗМІ припускають, що Тегеран зацікавлений у поліпшенні відносин зі США на тлі внутрішньої кризи.

👉 Також повідомлялось, що армія США розгорнула на Близькому Сході свій перший оперативний підрозділ, оснащений недорогими дронами-камікадзе LUCAS, створеними як реконструкція іранського «Shahed-136».

