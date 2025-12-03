США погрожують Ірану бити по них своїми «шахедами» – ЗМІ

Армія США розгорнула на Близькому Сході свій перший оперативний підрозділ, оснащений недорогими дронами-камікадзе LUCAS, створеними як реконструкція іранського «Shahed-136». Про це повідомляє The War Zone.

Використання таких безпілотників розглядається як елемент підвищення оборонних можливостей та військової допомоги партнерам у регіоні.

Нові апарати LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) офіційно стали на озброєння групи Scorpion Strike (TFSS). Це перший у США підрозділ, який спеціалізується саме на застосуванні подібних ударних безпілотників. До складу TFSS входить приблизно два десятки військовослужбовців. Вони відповідають за підготовку, запуск і технічний супровід системи.

Безпілотник LUCAS створила компанія SpektreWorks з Аризони спільно з американськими військовими інженерами. Апарат має дельтаподібну форму, довжину близько трьох метрів і розмах крил у 2,4 метра. Такий дизайн робить його впізнаваним серед аналогічних дронів, а конструкція була адаптована для зменшення вартості виробництва.

Розробники зазначають, що LUCAS інтегрований із системою «автономної координації». Це дозволяє використовувати апарати у ройових діях і в мережевих ударних операціях, що підсилює їх ефективність. Ціна одного дрона становить 35 тисяч доларів — приблизно стільки ж, скільки й коштує іранський «Shahed».

SpektreWorks публікує характеристики тренувальної мішені, створеної на основі LUCAS.

Згідно з цими даними:

максимальна дальність польоту досягає 714 км;

корисне навантаження (без урахування палива) — 18 кг;

крейсерська швидкість — близько 140 км/год.

Ці показники суттєво нижчі за параметри «Shahed», а в окремих аспектах відстають у кілька разів. Водночас невідомо, чи збігаються вони з можливостями бойової версії апарата.

Американські посадовці підкреслюють, що масове виробництво LUCAS уже налагоджено і платформа проходить перші етапи реального розгортання.

📢 «Нині ми знаходимося на етапі, коли не лише масово будуємо їх, але й уже вперше розмістили на Близькому Сході. По суті, ми можемо перевернути сценарій щодо Ірану», – наголосив американський чиновник.

Він також зазначив, що у разі потреби саме Іран може опинитися під загрозою масованої дронової атаки — за аналогією з ударами, які Тегеран завдавав по Ізраїлю, і тактикою, яку «росіяни робили з Україною».

Нагадаємо, у липні США офіційно презентували LUCAS як дешевий бойовий безпілотник, створений для конкуренції з широко застосовуваними іранськими «Shahed-136» та для посилення військової допомоги союзникам у регіоні.

