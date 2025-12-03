Середа, 3 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

США погрожують Ірану бити по них своїми «шахедами» – ЗМІ

Денис Молотов
США погрожують Ірану бити по них своїми «шахедами» - ЗМІ

Армія США розгорнула на Близькому Сході свій перший оперативний підрозділ, оснащений недорогими дронами-камікадзе LUCAS, створеними як реконструкція іранського «Shahed-136». Про це повідомляє The War Zone.

Використання таких безпілотників розглядається як елемент підвищення оборонних можливостей та військової допомоги партнерам у регіоні.

Нові апарати LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) офіційно стали на озброєння групи Scorpion Strike (TFSS). Це перший у США підрозділ, який спеціалізується саме на застосуванні подібних ударних безпілотників. До складу TFSS входить приблизно два десятки військовослужбовців. Вони відповідають за підготовку, запуск і технічний супровід системи.

Безпілотник LUCAS створила компанія SpektreWorks з Аризони спільно з американськими військовими інженерами. Апарат має дельтаподібну форму, довжину близько трьох метрів і розмах крил у 2,4 метра. Такий дизайн робить його впізнаваним серед аналогічних дронів, а конструкція була адаптована для зменшення вартості виробництва.

Розробники зазначають, що LUCAS інтегрований із системою «автономної координації». Це дозволяє використовувати апарати у ройових діях і в мережевих ударних операціях, що підсилює їх ефективність. Ціна одного дрона становить 35 тисяч доларів — приблизно стільки ж, скільки й коштує іранський «Shahed».

SpektreWorks публікує характеристики тренувальної мішені, створеної на основі LUCAS.

Згідно з цими даними:
  • максимальна дальність польоту досягає 714 км;
  • корисне навантаження (без урахування палива) — 18 кг;
  • крейсерська швидкість — близько 140 км/год.

Ці показники суттєво нижчі за параметри «Shahed», а в окремих аспектах відстають у кілька разів. Водночас невідомо, чи збігаються вони з можливостями бойової версії апарата.

Американські посадовці підкреслюють, що масове виробництво LUCAS уже налагоджено і платформа проходить перші етапи реального розгортання.

📢 «Нині ми знаходимося на етапі, коли не лише масово будуємо їх, але й уже вперше розмістили на Близькому Сході. По суті, ми можемо перевернути сценарій щодо Ірану», – наголосив американський чиновник.

Він також зазначив, що у разі потреби саме Іран може опинитися під загрозою масованої дронової атаки — за аналогією з ударами, які Тегеран завдавав по Ізраїлю, і тактикою, яку «росіяни робили з Україною».

Нагадаємо, у липні США офіційно презентували LUCAS як дешевий бойовий безпілотник, створений для конкуренції з широко застосовуваними іранськими «Shahed-136» та для посилення військової допомоги союзникам у регіоні.

👉 Також повідомлялось, що в американському штаті Вірджинія стався курйозний інцидент, коли невідомий єнот заліз до крамниці зі спиртними напоями, перевернув кілька полиць і згодом заснув.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Покровському напрямку відбили вже 32 атаки, загалом на фронті стався 131 бій – Генштаб

ВІЙНА

Стоматологічний лазер – інноваційне обладнання для сучасної стоматології

СУСПІЛЬСТВО

У Харкові росіяни пошкодили кладовище в Салтівському районі

ВІЙНА

За добу сталось 201 боєзіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Масований удар по Україні: 36 ракет і майже 600 дронів

ВАЖЛИВО

Наслідки удару по Дніпру: зросла кількість жертв та поранених

ВАЖЛИВО

Українська делегація в США: Умєров очолює перемовини щодо «мирного плану»

ВАЖЛИВО

Через атаку рф Польща приводила ППО у повну бойову готовність

ВІЙНА

У Бельгії затримали Федеріку Могеріні та ще двох посадовців ЄС

ВАЖЛИВО

У Бельгії вийшла на свободу ексглава дипломатії ЄС Могеріні

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном

ВЛАДА

Маніпуляція під виглядом “оборони”: що стоїть за заявами путіна про “зону безпеки” на кордоні

ПОДІЇ

Вибухнув третій танкер російського «тіньового флоту»

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Атака на Київ: зросла кількість поранених, двоє загиблих

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ