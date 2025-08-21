Прогнозується зниження врожаю зернових і олійних культур в Україні

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) оприлюднив прогноз на новий сільськогосподарський сезон 2025/26, який охоплює період з липня 2025 року до червня 2026 року. За оцінками експертів, аграрії зберуть близько 73,4 млн тонн зернових і олійних культур. Це на 5% менше, ніж торік.

УКАБ прогнозує, що виробництво зернових складе 54,6 млн тонн, що означає падіння на 3% порівняно з попереднім роком. Урожай олійних культур може скоротитися ще суттєвіше – на 11%, до рівня 18,8 млн тонн.

Прогнози по ключових культурах

Пшениця. Хоча площі під посівами зросли на 2%, зібрати вдасться менше. Очікується урожай у 21 млн тонн, що на 6% нижче, ніж торік. Причина – падіння врожайності на 17%: із 50,6 ц/га у 2024 році до 42 ц/га у 2025-му.

Хоча площі під посівами зросли на 2%, зібрати вдасться менше. Очікується урожай у 21 млн тонн, що на 6% нижче, ніж торік. Причина – падіння врожайності на 17%: із 50,6 ц/га у 2024 році до 42 ц/га у 2025-му. Кукурудза. Ситуація залишається стабільною – прогнозується 26,7 млн тонн, майже стільки ж, як і торік. Посівні площі не змінюються, однак питання врожайності все ще залишається проблемним.

Ситуація залишається стабільною – прогнозується 26,7 млн тонн, майже стільки ж, як і торік. Посівні площі не змінюються, однак питання врожайності все ще залишається проблемним. Ячмінь. Очікується 5,2 млн тонн, що лише на 1% менше, ніж у 2024 році.

Очікується 5,2 млн тонн, що лише на 1% менше, ніж у 2024 році. Соняшник. Виробництво складе 10,1 млн тонн. Це на 7% менше, ніж торік, попри розширення площ. Головна причина – низька врожайність.

Виробництво складе 10,1 млн тонн. Це на 7% менше, ніж торік, попри розширення площ. Головна причина – низька врожайність. Соя. Найбільше скорочення очікується саме тут: прогноз 5,4 млн тонн, що на 19% менше. Площі скорочуються на 16%, а врожайність теж дещо падає.

Найбільше скорочення очікується саме тут: прогноз 5,4 млн тонн, що на 19% менше. Площі скорочуються на 16%, а врожайність теж дещо падає. Ріпак. Очікується 3,3 млн тонн, що на 8% нижче за попередній рік. На культуру негативно вплинули заморозки та інші несприятливі погодні фактори.

Регіональні відмінності

Експерти наголошують на різких відмінностях між регіонами. Південні та східні області потерпають від браку опадів, весняних заморозків та посухи, через що врожайність там критично низька. Подекуди фермери навіть втрачають цілі поля. У центральних, західних і північних регіонах ситуація стабільніша: там урожайність залишається на рівні або навіть зростає порівняно з 2024 роком.

Директор УКАБ підкреслює, що ці прогнози поки попередні і можуть коригуватися залежно від подальших погодних умов.

Нагадаємо, раніше Міністерство аграрної політики України озвучувало власний сценарій, де можливе ще суттєвіше зниження показників. За песимістичними оцінками, у 2025 році урожай зернових може впасти до 51 млн тонн, що на 10% менше, ніж у 2024-му. Виробництво олійних культур також може скоротитися на 5%.

Таким чином, врожай зернових і олійних культур в Україні 2025 року може стати нижчим від середньорічних показників останніх років. Головним чинником залишаються погодні умови, які визначатимуть остаточні результати сезону.

