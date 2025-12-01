Продаж валюти в НБУ сягнув рекордного рівня від початку року

Національний банк України (НБУ) суттєво наростив продаж валюти. Як свідчать оприлюднені 30 листопада дані на сайті регулятора, минулий тиждень став рекордним за майже десять місяців у частині валютних продажів.

☝️ За п’ять робочих днів минулого тижня НБУ продав понад 963 млн доларів на міжбанківському ринку. Це приблизно на третину більше за показник тижнем раніше, коли регулятор витратив 647 млн доларів. Поточний обсяг є найбільшим з середини лютого цього року.

Паралельно з цим регулятор здійснив мінімальні закупівлі валюти. Як уточнюється у даних, цього тижня Нацбанк купив лише 1 млн доларів, що стало найнижчим показником із початку жовтня.

Загалом з початку 2025 року продаж валюти НБУ на міжбанківському ринку сягнув майже 31,5 млрд доларів, тоді як обсяг купівлі залишається мізерним — лише 41 млн доларів. Така різниця демонструє високий рівень підтримки курсу гривні в умовах тривалого дисбалансу попиту та пропозиції на валютному ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гривня зазнала рекордного падіння відносно долара, хоча наприкінці тижня національна валюта частково повернула втрачені позиції.

Медіа також писали про те, що МВФ наполягає на можливій девальвації гривні. За інформацією джерел, такий крок може збільшити номінальні доходи держбюджету. Водночас передбачувані вигоди залишаються обмеженими, і реалізація відповідного сценарію містить ризики для макрофінансової стабільності.