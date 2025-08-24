Неділя, 24 Серпня, 2025
Прем’єр Канади Марк Карні прибув до Києва на День Незалежності України

24 серпня прем’єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Києва, щоб особисто взяти участь у святкуванні 34-ї річниці Незалежності України. Про свій візит він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Щойно прибув у Київ, Україна. У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює свою підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні», – написав глава уряду Канади.

Прибуття Карні до столиці України зафіксували на відео, яке оприлюднив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він зустрів прем’єра Канади на центральному залізничному вокзалі Києва, наголосивши на важливості такого візиту саме у День Незалежності.

Ще кілька днів тому канадська влада повідомляла, що Карні здійснить тур Європою 25–27 серпня. Планувались візити до Польщі, Німеччині та Латвії для обговорення питань колективної оборони. Однак, планів відвідати Київ не анонсували, тому приїзд до України став несподіванкою. Це – перший офіційний візит Марка Карні до України у статусі прем’єр-міністра.

Прем’єр Канади Марк Карні прибув до Києва на День Незалежності України

Під час перебування в Києві Карні має намір підтвердити непохитну підтримку Канади у боротьбі України проти російської агресії та домовитися про нові напрями співпраці.

Водночас міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Канада приєднається до міжнародної ініціативи PURL, яка передбачає постачання озброєння та військової техніки для Збройних сил України. Це рішення дозволить ще більше зміцнити обороноздатність країни.

Перший візит Марка Карні до Києва має символічне і практичне значення. Він збігся із головним державним святом та став черговим свідченням того, що Канада залишається надійним партнером України у найскладніший період її новітньої історії.

☝️ Також нагадаємо, що 24 серпня шостий президент України Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережі Х (колишній Twitter) лист від президента США Дональда Трампа. Американський лідер привітав український народ з 34-ю річницею Незалежності.

ПОГОДА

