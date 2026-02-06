П’ятниця, 6 Лютого, 2026
Правоохоронці в Одесі вимагали кошти, залякуючи доставленням до ТЦК — ДБР

Денис Молотов
Правоохоронці в Одесі вимагали кошти, залякуючи доставленням до ТЦК — ДБР
Фото: Державне бюро розслідувань / 06.02.2026

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрило в Одесі правоохоронців, які організували незаконний заробіток на військовозобов’язаних. Про це ДБР повідомило у п’ятницю, 6 лютого.

📢 «Двоє правоохоронців під час патрулювання зупиняли автомобілі, власники яких підлягали мобілізації, та вимагали гроші за недоставлення їх до одного з ТЦК та СП Одеси», — йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ За даними слідства, за свої «послуги» фігуранти брали від 2 тисяч доларів США. Сума залежала від так званих «можливостей» військовозобов’язаного.

Правоохоронців затримали 4 лютого безпосередньо після отримання коштів від одного з водіїв.

Їм уже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу — тримання під вартою.

🔎 Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до корупційної схеми.

👉 Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронні органи викрили трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також представника громадської організації (ГО), яких підозрюють у викраденні чоловіка та вимаганні у нього 6 тисяч доларів США.

