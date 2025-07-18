ДБР розслідує вбивство спіробітниками ТЦК примусово мобілізованого

У Києві розгорівся резонансний скандал після загибелі мобілізованого чоловіка, якого, за даними слідства, забили співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі Державне бюро розслідувань (ДБР) веде досудове слідство. Про підозри повідомлено заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва. Обидва фігуранти перебувають під вартою.

17 липня Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою військовослужбовця взводу охорони Збірного пункту Київського міського ТЦК та СП, який підозрюється у перевищенні повноважень під час виконання службового завдання по «поставці мобілізаційних ресурсів» (саме так вказано у рішеннях судів).

❗ Що сталося?

Згідно з матеріалами ДБР, трагедія сталася у травні 2025 року. Відомо, що 7 травня киянина, на ім’я Н. затримали на вулиці працівники поліції спільно зі співробітниками ТЦК та СП. Причиною затримання стало, начебто, порушення правил військового обліку та наявність у «розшуку». Після так званого проходження медкомісії, яка, попри виявлені проблеми зі здоров’ям, визнала його придатним до служби, чоловіка направили на Збірний пункт Київського міського ТЦК.

Наступного дня, 8 травня, примусово мобілізованого чоловіка спробували оформити до одного з навчальних центру, однак там його не прийняли. Медики зазначили, що чоловік має алкогольну залежність, травмоване стегно та варикоз. Відтак громадянина повернули на столичний збірний пункт.

ТЦК, попри це, не припинило спроб мобілізації — 9 травня його знову направили у супроводі двох офіцерів та кількох військовослужбовців до навчального центру в інший регіон, поблизу міста Старичі на Львівщині. Проте і там чоловіка з ідентичних причин відмовились приймати.

Таким чином мобілізованого довелося знову повертати до Києва. При цьому зазначається, що чоловіків, від яких відмовився навчальний центр, було достатньо багато.

💥 Жорстоке побиття у дорозі: як загинув примусово мобілізований?

Повертаючись до Києва, ситуація вийшла з-під контролю. Увечері 9 травня, під час зупинки автобуса біля супермаркету, майор особисто дозволив Н. купити енергетичний напій з вмістом алкоголю.

Згодом, після словесного конфлікту, один із військових — солдат Шевченківського ТЦК — наніс Н. щонайменше три удари в обличчя. Після чого, коли той впав, кілька разів також застосував електрошокер до чоловіка. Далі примусово мобілізованого били головою об підлогу, ногами по голові й тулубу. Очевидці стверджують, що нападник з ТЦК навіть стрибав йому на грудну клітину.

Ці дії не були поодинокими: побиття тривали майже всю дорогу назад до Києва. У салоні автобуса, за даними слідства, перебували офіцери, зокрема заступник начальника Подільського районного ТЦК, який жодним чином не втрутився і не зупинив побиття, хоча мав усі можливості це зробити.

Після прибуття автобуса з мобілізованими до Києва, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобуса та кинув на плацу збірного пункту.

⚖️ Кримінальні провадження та підозри

11 травня ДБР повідомило солдату про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

12 травня Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою на гауптвахті строком на два місяці.

Також було оголошено підозру заступнику начальника Подільського ТЦК за умисне неприпинення злочину, вчиненого підлеглим, що призвело до тяжких наслідків у період воєнного стану. Санкція — до 10 років позбавлення волі. Його також заарештовано.

Цей випадок вкотре порушує важливе питання щодо методів мобілізації та поведінки співробітників ТЦК. У травні та червні 2025 року в Києві вже фіксувалися випадки зловживань і насильства з боку представників терцентрів, що супроводжувалися скаргами громадян та активними обговореннями в ЗМІ.

Раніше стало відомо, що чоловік, який перебував у «розшуку» через уникнення мобілізації, під час затримання вкусив поліцейського.

Також стало відомо, що на Рівненщині відлупцювали по голові працівника ТЦК. Інцидент стався на початку липня у селі Орлівка на вулиці Дружби.

За матеріалами Судово-юридичної газети та ДБР.