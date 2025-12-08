Понеділок, 8 Грудня, 2025
Позиції України, США та росії щодо Донбасу не збігаються – Зеленський

Денис Молотов
Позиції України, США та росії щодо Донбасу не збігаються – Зеленський

Учасники переговорів, які нині обговорюють «мирну ініціативу» США, мають різне бачення щодо питання територій на сході України. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський в телефонному інтерв’ю для Bloomberg у понеділок, 8 грудня.

Шостий глава Української держави наголосив, що позиції сторін суттєво різняться й саме це ускладнює обговорення ключових положень, які стосуються майбутнього Донбасу.

📢 «Є бачення США, росії та України – і в нас немає єдиної точки зору щодо Донбасу», – заявив Зеленський.

За його словами, окремі елементи, що входять до «мирної ініціативи» США, потребують додаткових консультацій. Частина положень охоплює особливо чутливі для України питання. Включно з гарантіями безпеки, які Київ вимагає від західних партнерів, та механізмами контролю над східними регіонами.

Зеленський підкреслив, що під час переговорів сторони ще не змогли дійти згоди щодо майбутнього територій Донецької та Луганської областей. Це, за його словами, залишається одним з ключових і найскладніших пунктів, що потребують детального обговорення.

Також наголошено, що Україна наполягає на окремій, формалізованій угоді про гарантії безпеки зі США та європейськими союзниками.

📢 «Є одне питання, на яке я – і всі українці – хочу отримати відповідь: якщо росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери?», – заявив Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомляли, що європейські лідери намагаються переконати Зеленського не погоджуватися на можливу угоду щодо виведення українських військ із Донбасу без чітких і надійних гарантій безпеки, які має надати насамперед Вашингтон.

👉 Нагадаємо, Дональд Трамп висловив розчарування через те, що  Зеленський досі не ознайомився з «мирним планом» США.

