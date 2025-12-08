Понеділок, 8 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Трампа трапилось розчарування щодо реакції Зеленського на «план миру»

Денис Молотов
У Трампа трапилось розчарування щодо реакції Зеленського на «план миру»

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через те, що шостий президент України Володимир Зеленський досі не ознайомився з «мирним планом» США. Про це американський лідер повідомив під час спілкування з пресою у неділю, 7 грудня.

Трамп зробив цю заяву у відповідь на питання щодо наступних кроків у переговорах між Україною та росією після консультацій минулого тижня.

📢 «Ми розмовляли з президентом путіним, ми спілкувалися з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому», – сказав глава Білого дому.

За словами Трампа, росія прагнула б захопити всю Україну, проте в цілому погоджується з пропозицією мирної угоди. Він додав, що команда Зеленського підтримує документ, але сам президент України ще його не читав. Саме тому лідер США не знає, чи погодиться Зеленський із ним.

📢 «Його команді вона подобається. росія з цим згодна. росія, думаю, хотіла б отримати усю країну, якщо так подумати. Але росія, як я вважаю, згодна з цим. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав», – зазначив Трамп.

Крім того, президент США вкотре зауважив, що вирішення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував.

Нагадаємо, що увечері 7 грудня шостий президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, що секретар  РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов прямують до Європи. Він очікує, що вони нададуть детальну інформацію про переговори американських представників у москві, включно з позиціями США, які вони готові коригувати у ході переговорів між Україною та росією.

👉 Також раніше повідомлялось, що миротворчі зусилля Трампа не працюють в Таїланді та Камбоджі

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Позиції України, США та росії щодо Донбасу не збігаються – Зеленський

ВАЖЛИВО

У Німеччині сталася масштабна крадіжка боєприпасів Бундесверу

ПОДІЇ

Сталася сутичка між ГУР та військовими під Києвом – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Фейк: Українські залізниці перейшли на паротяги через брак поїздів

СТОПФЕЙК

Фейк: У Чернівцях «солдат із 82 ОДШБр вистрілив у пенсіонера через російську мову»

СТОПФЕЙК

Турецька Besiktas Shipping зупиняє судноплавні операції з рф

ПОЛІТИКА

ЄС погодився звільнити Польщу від зобов’язань із прийому мігрантів

ПОЛІТИКА

День Святого Миколая: свято довіри, добрих вчинків і маленьких див

СУСПІЛЬСТВО

Європа може вдатися до збиття російських повітряних цілей – Павел

ПОЛІТИКА

Як Геґсет поставив під ризик операції США — звіт інспектора

ПОЛІТИКА

У Білому домі заявили про просування в межах «мирного плану»

ПОЛІТИКА

росія готова судитися десятиліттями через заморожені свої активи

ПОДІЇ

Чехія згортає проєкт модернізації танків T-72 для України

ПОДІЇ

Українська делегація провела переговори з США у Маямі

ВАЖЛИВО

Коміка Кирило Ганіна мобілізували до лав ЗСУ – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ