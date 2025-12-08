У Трампа трапилось розчарування щодо реакції Зеленського на «план миру»

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через те, що шостий президент України Володимир Зеленський досі не ознайомився з «мирним планом» США. Про це американський лідер повідомив під час спілкування з пресою у неділю, 7 грудня.

Трамп зробив цю заяву у відповідь на питання щодо наступних кроків у переговорах між Україною та росією після консультацій минулого тижня.

📢 «Ми розмовляли з президентом путіним, ми спілкувалися з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому», – сказав глава Білого дому.

За словами Трампа, росія прагнула б захопити всю Україну, проте в цілому погоджується з пропозицією мирної угоди. Він додав, що команда Зеленського підтримує документ, але сам президент України ще його не читав. Саме тому лідер США не знає, чи погодиться Зеленський із ним.

📢 «Його команді вона подобається. росія з цим згодна. росія, думаю, хотіла б отримати усю країну, якщо так подумати. Але росія, як я вважаю, згодна з цим. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав», – зазначив Трамп.

Крім того, президент США вкотре зауважив, що вирішення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував.

Нагадаємо, що увечері 7 грудня шостий президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, що секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов прямують до Європи. Він очікує, що вони нададуть детальну інформацію про переговори американських представників у москві, включно з позиціями США, які вони готові коригувати у ході переговорів між Україною та росією.

