Посадовець ТЦК на Волині брав хабарі за зняття з розшуку — ДБР

На Волині правоохоронці викрили виконувача обов’язків начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який за хабарі знімав військовозобов’язаних із розшуку в електронному реєстрі. Про це 14 січня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

📢 За даними слідства, посадовець вносив незаконні зміни до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, знімаючи осіб із розшуку. Це давало чоловікам можливість оформлювати відстрочку та фактично уникати призову під час мобілізації.

Правоохоронці встановили, що одному з «клієнтів» офіцер пообіцяв вирішити питання за 3 тисячі доларів США. Отримання неправомірної вигоди було заплановане у два етапи. Під час першої передачі фігурант отримав 1,5 тисячі доларів.

☝️ Під час отримання другої частини коштів посадовця затримали на гарячому.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з можливим позбавленням права обіймати певні посади.

Слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади на час досудового розслідування.

