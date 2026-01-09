У Рівному викрили заступника начальника обласного ТЦК на хабарництві

У Рівному правоохоронці викрили у хабарництві заступника начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це у п’ятницю, 9 січня, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

☝️ За даними слідства, посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих військовозобов’язаних, які мали на це законні підстави. У разі відмови він погрожував створенням штучних перешкод під час оформлення документів.

💰 Сума хабаря коливалася від 10 до 12 тисяч доларів США — залежно від підстав, за якими чоловік мав отримати відстрочку або бути знятим з розшуку.

📢 «Щоб приховати походження коштів, посадовець вигадував різні схеми. В одному із задокументованих випадків він доручив підлеглим придбати за хабар автомобіль, додавши частину грошей з попередніх “надходжень”, та зареєструвати його на підставну особу», — зазначили у ДБР.

🚗 За інформацією слідства, транспортний засіб був придбаний та переданий у повне користування керівнику. Після цього чоловіка, з якого вимагали гроші, зняли з розшуку, і він зміг безперешкодно оформити необхідні документи.

⚖️ Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

🏛️ Суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 271 тис. грн.

🔎 Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інші можливі факти вимагання у Рівненському обласному ТЦК та СП.

